Elden Ring e l’interfaccia che fa discutere: ecco come sarebbe in “stile Ubisoft”

Elden Ring fa discutere anche per via della sua interfaccia che, come da tradizione di From Software, è minimale e per niente invasiva.

La volontà della saga partita da Dark Souls in poi è quella di non costringere il giocatore a fare qualcosa, ma di lasciarlo libero di scoprire i mondi creati di volta in volta dal team di sviluppo.

L’esatto contrario di prodotti come la saga di Assassin’s Creed che, invece, essendo rivolti ad un pubblico più ampio hanno bisogno di essere più accomodanti anche nell’esposizione.

Proprio di questo si è discusso, nel web, durante il weekend: l’interfaccia di Elden Ring è stata giudicata come uno dei fattori negativi del titolo.

Sui social network si è infuocata la discussione. Tra chi apprezza il minimalismo e il fascino misterioso dell’interfaccia di Elden Ring, e chi invece lo giudica come un elemento addirittura sbagliato.

Nel dibattito si sono inseriti giocatori, esperti, e anche degli sviluppatori che hanno voluto dire la loro sul risultato della fatica di From Software.

Sul tema dell’interfaccia parca di informazioni c’è chi ha voluto fare ancora di più.

Tentare di immaginare come potrebbe Elden Ring con l’interfaccia di un tipico open world Ubisoft come Assassin’s Creed Valhalla, giusto per fare un esempio.

Dove? Esatto, avete indovinato: proprio su Reddit. Il lavoro è stato postato sul social network e lo trovate qui sotto:

Una interpretazione perfetta di Elden Ring con l’interfaccia di un open world classico. C’è tutto! Dalle icone onnipresenti a vista, le miriadi di messaggi di notifiche, e anche il commento del personaggio che suggerisce al giocatore dove andare.

Un lavoro fatto da un giocatore che si è decisamente fatto prendere la mano, un po’ come i fan che hanno creato dei diari di viaggio unici.

Ed ovviamente non potevano mancare neanche le morti comiche: sono già arrivate le prime e sono fenomenali.

Anche se l’interfaccia può non piacere, Elden Ring è un successo nel bene e nel male ed ha surclassato altri tripla A illustri.