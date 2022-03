Elden Ring, abbiamo già l’uccisione più epica di sempre

Elden Ring, l’ultimo soulslike prodotto dal team di Hidetaka Miyazaki, ha sicuramente convinto critica e pubblico, imponendosi come uno dei giochi più importanti di questo inizio 2022.

In maniera ancora maggiore rispetto alla saga di Dark Souls, il gioco è sicuramente uno dei candidati al GOTY, nonostante l’anno sia comunque lungo e ancora ricco di sorprese.

Mentre qualcuno si è dilettato a ricreare Venom Snake da Metal Gear Solid all’interno del gioco targato From, i fan hanno iniziato a postare anche le loro imprese epiche durante l’avventura.

Quindi, dopo avervi mostrato quella che al momento pare essere la morte più comica in assoluto, un altro giocatore ha testimoniato l’uccisione più epica di sempre.

Via Reddit, l’utente noto come ‘nonutshit’ ha infatti pubblicato una breve clip in cui esalta l’eliminazione di un nemico in una maniera davvero spettacolare.

Il giocatore si trova infatti su un ballatoio, quando improvvisamente da dietro alcuni barili sbuca un avversario armato di spadone che inizia ad attaccare in maniera decisamente aggressiva il Senzaluce.

Forse per caso, forse no, il protagonista contrattacca nel momento esatto in cui la bestia decide di effettuare un salto: ciò fa sì che il colpo la spedisca dritta di sotto, facendola volare dal parapetto. Poco sotto, il video dell’impresa.

Mettendo un attimo da parte i sorrisi, il gioco è in ogni caso già diventato uno dei migliori videogiochi di sempre, cosa questa che lascerà il segno.

Restando sempre in tema Elden Ring, di recente Miyazaki ha già ammesso che i suoi giochi non intendono diventare più facili.

Infine, nel weekend si è discusso molto dell’interfaccia poco accomodante del gioco sviluppato da From Software e prodotto da Bandai Namco: come sarebbe se fosse stata fatta da Ubisoft? Così.