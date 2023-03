Elden Ring ora ha il ray tracing, ma i fan non sono contenti

Dopo tanto tempo Elden Ring riesce ancora a sorprendere i giocatori perché è arrivato l’aggiornamento con il ray tracing, ma non è esattamente il massimo a quanto pare.

Ce ne siamo accorti vedendo il numero di morti globali dei giocatori, che dimostrano quanta voglia di esplorare l’Interregno ci sia stata in tutto questo tempo.

E ora l’interesse si è rinvigorito ulteriormente con l’aggiornamento 1.09 che, tra le tante cose, ha introdotto il ray tracing a sorpresa.

Una novità sicuramente molto gradita ma che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha avuto alcuno problemi in particolare su console next-gen.

Una cosa che i giocatori hanno accolto con un po’ di fastidio, come riporta The Gamer.

Forse perché From Software aveva promesso da tempo questa funzionalità, e dopo tutto il tempo che ci è voluto per implementarla è stato un trauma vedere questi problemi.

Gli stessi sviluppatori sono stati cauti, avvertendo i giocatori che l’abilitazione della funzione avrebbe potuto creare effetti conflittuali sulle prestazioni. E li ha creati, come dimostrano i tanti commenti su Twitter relativi al ray tracing su Elden Ring.

Okay I don't really know about like high end graphics stuff but is there any point to using the ray tracing update for Elden Ring on PS5? It looks pretty similar to me and I thought the PS5 wasn't even powerful enough for "good" ray tracing anyway. — Mead (Twilight Princess replay arc) (@meadius) March 24, 2023

Molti si domandano cosa effettivamente sia cambiato visto che, a prima vista, non sembra che l’Interregno abbia ricevuto una nuova luce… per i Senzaluce con il ray tracing.

LOL so they added Ray Tracing to Elden Ring and enable it with the highest setting by default.

If you have an Nvidia RTX or AMD RX 6000 (or newer) GPU and you load up the game today and notice performance suddenly tanking, maybe go into settings and turn it off. It's not worth it — Emily K (Official Tech Raccoon™) (@EmKUltra64) March 23, 2023

E per quelli che si sono accorti effettivamente del cambiamento ci sono dei grandi problemi, soprattutto su PC, dove anche con delle configurazioni high end ci sono tempi di caricamento infiniti e svariati crash.

