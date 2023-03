Elden Ring, disponibile una nuova e ricchissima espansione gratis (dei fan)

FromSoftware e Bandai Namco hanno da poco confermato l’arrivo Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, sebbene i fan non se ne sono rimasti con le mani in mano.

L’ultimo gioco dai creatori della serie di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è un titolo ancora oggi supportato a gran voce dai modder di tutto il mondo.

L’annuncio del DLC ufficiale è arrivato a sorpresa, con un messaggio rilasciato dagli sviluppatori tramite l’account Twitter del gioco.

Ora, mentre i fan hanno dimostrato di avere una richiesta specifica per Shadow of the Erdtree, qualcuno ha rilasciato una vera e propria espansione non ufficiale gratuita per il gioco.

Come riportato anche da Wccftech, Elden Ring ha ricevuto da poco un’espansione non ufficiale, sviluppata da GiocatoreSingolo e scaricabile gratuitamente da Nexus Mods.

Il contenuto introduce numerosi contenuti aggiuntivi al gioco, come armi e armature supplementari, modifiche al bilanciamento, due mappe modificate – la Torre Divina di Limgraven e la Capitale di Cenere – due nuove mappe – Bononia, Città del Portico e Tarneria, Città dell’Egemone – una storia aggiuntiva, nuovi mercanti, classi e molto altro ancora.

Potete scaricare il tutto, in forma gratuita, cliccando a questo indirizzo. Poco sotto, invece, trovare il trailer di rilascio.

