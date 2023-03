Elden Ring non è un soulslike facile, e il totale di morti dei giocatori lo dimostra

Dopo un anno dall’uscita, si continua a parlare di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware ancora estremamente amata (e giocata) dai fan di tutto il mondo.

L’annuncio del DLC ufficiale arrivato a sorpresa con un messaggio rilasciato dagli sviluppatori, dimostra infatti che il gioco non ha ancora esaurito il suo potenziale

Ora, mentre i fan hanno da poco rilasciato una vera e propria espansione non ufficiale gratuita per il gioco, From e Bandai Namco hanno rilasciato alcune statistiche realmente sorprendenti, incluso il numero di decessi totali da parte dei giocatori.

Come riportato anche da GameSpot, infatti, Bandai Namco sta celebrando il primo anniversario del gioco con un’infografica che rivela alcune delle statistiche più impressionanti del primo anno (la trovate qui).

Secondo i dati, i giocatori di Elden Ring sono morti più di 9 miliardi di volte, il 69% delle quali a causa di nemici o NPC. Il 15% delle morti è stato causato da effetti di stato, il 14% da cadute e solo il 2% dei decessi dei giocatori è stato causato da altri utenti.

Ma non solo: i Senzaluce hanno anche tentato quasi sei miliardi di battaglie contro i boss nel primo anno, con Malenia, Blade of Miquella che ha ricevuto il maggior numero di tentativi con 329 milioni.

Margit The Fell Omen è al secondo posto con 281 milioni, seguito da Limgrave Tree Sentinel con 277 milioni, Radagon of the Golden Order con 148 milioni e Starscourge Radahn con 139 milioni.

Inoltre, i giocatori hanno richiamato oltre un miliardo di evocazioni, l’88% delle quali in cooperativa, contro il 12% legate alle invasioni. Bandai Namco ha anche stilato una classifica dei cinque incantesimi più lanciati, con la Rock Sling che è risultata essere la più popolare, mentre dei cinque incantesimi più usati Blessing of The Erdtree è in cima alla lista.

