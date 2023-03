Elden Ring, l’aggiornamento 1.09 è disponibile a sorpresa e porta il ray-tracing

Aggiornamento ore 11.25: Bandai Namco ha appena rilasciato il changelog ufficiale, confermando che la nuova versione di Elden Ring introduce il supporto al Ray Tracing per PS5, Xbox Series X e PC.

Per attivarlo, i giocatori dovranno dirigersi nel menù delle opzioni di gioco per quanto riguarda le versioni console, mentre su PC troveranno l’impostazione nell’apposito menù grafico.

Sono stati inoltre confermati numerosi bilanciamenti dedicati al PvP e alla normale esperienza di gioco: potete trovare tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Please apply this patch to continue playing #ELDENRING online. pic.twitter.com/hsKqa1usku

Full patch notes can be viewed here: https://t.co/Su9mOtjsXj

ELDEN RING update 1.09 is now available.

Articolo originale: L’aggiornamento 1.09 di Elden Ring è ufficialmente disponibile per il download da questo momento: nonostante sia ancora in corso una manutenzione speciale, gli sviluppatori hanno già rilasciato la nuova patch su tutte le versioni.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate su Amazon) è indubbiamente uno dei più grandi successi di tutto il 2022 e sarà presto ampliato con il primo DLC ufficiale, sul quale abbiamo però a disposizione ben pochi dettagli.

In attesa di scoprire quali saranno tutte le novità in arrivo con la prima espansione, FromSoftware e Bandai Namco continuano a tenere aggiornata l’avventura principale ambientata nell’Interregno, preparando conseguentemente il terreno al DLC.

La patch 1.09 è dunque già disponibile: gli sviluppatori hanno già svelato che saranno implementati diversi bug fix e modifiche al bilanciamento, ma purtroppo in questo momento non è ancora disponibile il changelog ufficiale.

Come riportato da MP1st, il nuovo aggiornamento di Elden Ring ha un peso di circa 5.3GB: assicuratevi di avere dunque a disposizione abbastanza spazio libero in memoria prima di procedere al download.

Sarà possibile scoprire nel dettaglio tutte le novità non appena sarà terminata la manutenzione, iniziata alle ore 8.00 di oggi 23 marzo e che dovrebbe terminare intorno alle ore 11.00 odierne, a meno che non si riveli necessario del tempo aggiuntivo.

The #ELDENRING servers will undergo maintenance today, March 23, 2022 to deploy patch 1.09.

This update contains balance adjustments and bug fixes.

Maintenance will begin at 0:00 PDT | 08:00 CET | 16:00 JST and last 3 hours on all platforms.

Thank you for your patience.

— ELDEN RING (@ELDENRING) March 23, 2023