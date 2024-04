Elden Ring, scoperta una location nascosta dopo 400 ore

Un giocatore di Elden Ring si è imbattuto in una nuova caverna a Limgrave, e la cosa sorprendente è che l'ha trovata durante la sua sesta sessione di gioco.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate ) è infatti ancora giocato da tantissimi fan, i quali scovano spesso e volentieri chicche rimaste nascoste.

Basti pensare al giocatore che ha scovato un'arma inedita, dopo oltre un anno dall'uscita del titolo nei negozi.

Il clamore suscitato dal contenuto scaricabile Shadow of the Erdtree sta attirando un certo numero di nuovi e vecchi giocatori verso Elden Ring, incluso un fan che ha ora trovato una caverna segreta dopo oltre 400 ore di gioco (via GameRant).

In un nuovo post sul subreddit di Elden Ring, "b1ackjack_rdd" ha rivelato di essersi imbattuto in una grotta unica nel suo genere durante la sesta run e dopo aver giocato per oltre 400 ore.

Il luogo in questione è la Grotta Highroad, che si trova nella regione di Limgrave.

Per raggiungerla, i giocatori dovranno recarsi al Saintsbridge Site of Grace, che si trova proprio davanti alla Warmaster's Shack.

Da lì, una volta scesi dal ponte, i giocatori potranno individuare un ingresso alla base della scogliera che li condurrà alla grotta Highroad.

Ciò che rende la Grotta Highroad estremamente difficile da trovare è che l'ingresso si trova in mezzo a una vasta scogliera ed è quasi mimetizzato nell'ambiente circostante.

Inoltre, subito dopo aver raggiunto l'Highroad Cave Site of Grace, il percorso sembra quasi un vicolo cieco, ma i giocatori devono abbassarsi per raggiungere l'interno della grotta.

Diversi altri giocatori hanno espresso la sensazione di non sapere dell'esistenza della grotta, ma al contrario alcuni hanno dichiarato che è stata una delle prime location che hanno visitato.

Tuttavia, ciò che rende la grotta piuttosto interessante sono gli oggetti che si possono trovare al suo interno, come il Blue Dancer Charm e lo Shamshir.

In attesa di scoprire nuovi segreti sul gioco, vediamo tutte le informazioni note su Shadow of the Erdtree, l'atteso DLC/espansione di Elden Ring, in uscita su PC e console.