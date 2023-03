Elden Ring, la leggenda Let Me Solo Her sta per tornare per il DLC

FromSoftware e Bandai Namco hanno da svelato da pochi giorni Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato interamente a Elden Ring.

L’ultimo titolo dai creatori della serie di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è un gioco che ha dato vita a un numero notevole di eventi e situazioni.

L’annuncio del DLC è arrivato decisamente a sorpresa, con un messaggio rilasciato dagli sviluppatori tramite l’account Twitter ufficiale del gioco.

Ora, dopo che il fan di Elden Ring che aveva deciso di battere Malenia ogni settimana ha finalmente detto stop alla sua impresa, un altro mito ha invece deciso di prepararsi al suo grande ritorno: stiamo parlando di Let Me Solo Her.

Chiunque abbia seguito le imprese di Elden Ring non può infatti non aver mai sentito nominare almeno per una volta Let Me Solo Her, entrato a tutti gli effetti nella storia del soulslike in questione.

Dopo aver faticato come tanti altri giocatori di fronte a Malenia, il giocatore aveva infatti stabilito di specializzarsi nelle sue uccisioni, assumendo il suo ormai celebre soprannome per poter dare una mano a tutti gli utenti in difficoltà, sconfiggendola da solo e diventando un’autentica leggenda.

Un’impresa in cui si è specializzato al punto da essere riuscito a battere Malenia ben 1000 volte e arrivando poi perfino all’uccisione numero 2000, per poi ritirarsi.

Ora, però. il colpo di scena: come riportato da Games Radar, sembra proprio che Let Me Solo Her sia pronto al ritorno, tanto che l’eroe non ha mai smesso di calcare l’Interregno.

«Non sono sicuramente attivo come quando combattevo contro Malenia», spiega Let Me Solo Her su Discord. «Attualmente sto esplorando le Terre di mezzo scoprendo cose nuove che non ho mai visto prima. Ho quasi raggiunto le 1000 ore, quindi ne sono orgoglioso!».

A questo punto, Let Me Solo Her è sicuro di aver ucciso Malenia almeno 4000 volte, anche se ha comprensibilmente smesso di contare ufficialmente, sebbene è pronto a farsi nuovamente coraggio con Shadow of the Erdtree una volta uscito.

«Sono così entusiasta di poter essere qui per godermelo in prima persona insieme ad altri fan dei souls», spiega. «Voglio assolutamente vedere più contenuti di Miquella nel DLC, e possibilmente le Terre di mezzo nel passato o nel periodo precedente alla Frantumazione. Ci saranno sicuramente una storia e dei nemici interessanti».

E ancora: «Tutti sanno che un DLC del souls ha il boss più arduo, quindi sì, spero in una bella sfida ancora più difficile per Malenia», dice. «Ho combattuto Malenia perché mi piacevano il suo design e le sue mosse. Se il boss finale del DLC mi piacerà, probabilmente lo affronterò di nuovo».

Ricordiamo anche che una piccola anticipazione del DLC in arrivo era già arrivata nelle scorse settimane: le build interne di Elden Ring si erano infatti aggiornate a sorpresa.

Ma non solo: nei giorni scorsi gli sviluppatori avevano annunciato di aver venduto 20 milioni di copie in meno di un anno, cifre da capogiro per il loro ultimo titolo.