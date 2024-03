Helldivers 2 ha il suo Let Me Solo Her, come Elden Ring

Helldivers 2 è un gioco che ruota attorno alla cooperativa attraverso vari livelli di difficoltà, alcuni davvero ostici.

Lo sparatutto per PC e PlayStation 5 (che trovate anche su Amazon) è progettato per essere giocato con i compagni di squadra che uniscono le forze per completare le missioni ambientate su pianeti infestati da insetti alieni o invasi da terrificanti robot.

Helldivers 2 è di base molto divertente (come vi abbiamo spiegato nella recensione), ma può anche essere un'esperienza brutale.

È qui che entra in gioco "Skull Admiral .atasu", in tutto e per tutto simile al leggendario Let Me Solo Her di Elden Ring (via IGN US).

Dopo aver faticato come tanti altri durante la boss fight contro Malenia, il giocatore in questione aveva stabilito di specializzarsi nelle sue uccisioni, assumendo il suo ormai celebre soprannome per poter dare una mano a tutti gli utenti in difficoltà, sconfiggendola da solo e diventando così una leggenda.

Tutto è iniziato con un post su Reddit: «Io sono quello del livello 50», ha dichiarato. Sì, livello 50, dopo più di 200 ore di gioco a un mese dal lancio esplosivo di Helldivers 2.

Avendo sbloccato praticamente tutto ciò che il gioco ha da offrire e con i Supercrediti come unica risorsa di valore rimasta da coltivare, .atasu è andato alla ricerca di un'esperienza più gratificante.

«Mi piace rispondere alle richieste di soccorso», ha dichiarato .atasu nel post su Reddit.

Altri giocatori ricordavano di aver giocato con qualcuno che si chiamava Skull Admiral .atasu, confermando la storia. «Anch'io ho giocato con te, un paio di settimane fa quando ero al livello 32», ha detto Mucking_Fagical.

«Sei venuto sulla mia nave dopo il gioco 'Blade of the Stars', probabilmente non ti ricordi di me, ma ti ringrazio per avermi salvato il cu*o in quella missione infernale.»

Se .atasu si unisce a un gruppo di tre giocatori in evidente difficoltà, a volte si dirige verso l'obiettivo principale, ripulendo tutti i luoghi di interesse che incontra e salvando tutti i campioni che trova.

Una volta completato l'obiettivo, si dirigerà verso la zona di estrazione e dirà ai suoi compagni di squadra che sono liberi di fare ciò che vogliono nel tempo rimanente. Lui li aspetterà.

Sempre .atasu ha dichiarato di aver già risposto a oltre 100 segnali SOS. «Voglio chiarire che non sono impeccabile», ha detto. «Di solito mi ammazzo con il mio Scorcher un paio di volte per ogni operazione.»

Restando in tema, sempre Let Me Solo Her, entrato a tutti gli effetti nella storia di Elden Ring, sarebbe perfetto come NPC nel DLC Shadow of the Erdtree.

Inoltre, I mech sono finalmente diventati giocabili su Helldivers 2, ma si sono rivelati molto più fragili del previsto, secondo molti fan.