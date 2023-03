Elden Ring, il Ray-Tracing non funziona su PS5 e Xbox Series X? Ecco come risolvere

L’ultimo aggiornamento a sorpresa di Elden Ring, rilasciato soltanto nelle scorse ore, ha introdotto una novità grafica molto importante sulle versioni next-gen del soulslike open world: adesso è infatti possibile attivare il Ray-Tracing.

Questa feature è naturalmente disponibile esclusivamente soltanto per le versioni su PS5 (la trovate su Amazon), Xbox Series X e PC, ma sembra che non tutti gli utenti siano riusciti ad abilitarla correttamente su console.

La procedura spiegata da Bandai Namco è apparentemente molto semplice: gli utenti devono semplicemente attivare l’apposita opzione dal menù delle impostazioni per iniziare a vedere fin da subito miglioramenti grafici.

Eppure, diversi utenti avevano segnalato nelle scorse ore di non aver notato alcun cambiamento: gli esperti di Digital Foundry hanno indagato più a fondo e segnalato che sembrerebbe esserci un piccolo bug per la loro attivazione, che richiede un semplice step aggiuntivo.

Secondo quanto riportato da Digital Foundry, abilitare l’opzione su PS5 e Xbox Series X non è infatti sufficiente per osservare il Ray-Tracing in azione: gli utenti dovranno infatti uscire dalla partita e tornare al menù principale — o semplicemente riavviare il gioco.

Una volta caricato nuovamente il proprio file di salvataggio, Elden Ring attiverà finalmente in modo corretto le opzioni grafiche migliorate, visibili in azione tramite il seguente screenshot comparativo:

Heads up for those wanting to try Elden Ring's new RT mode on PS5/Series X and not seeing a difference: enabling the ray tracing option is not enough. You'll need to exit to the game's title screen first, and then re-load your save for RT to engage properly. pic.twitter.com/EqW6tSaleE

— Digital Foundry (@digitalfoundry) March 23, 2023