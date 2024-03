Alcuni nemici in Elden Ring potrebbero "arrendersi" in battaglia

In vista dell'espansione Shadow of the Erdtree, sembra proprio che Elden Ring continui a nascondere segreti tutti da scoprire, anche riguardanti il comportamento dei nostri nemici nell'Interregno.

Game Rant segnala infatti l'interessante vicenda capitata all'utente Reddit Feeling-Lemon-9221, che durante le sue avventure ha scoperto che, a volte, «la violenza non è la risposta».

Uno dei nemici che è possibile trovare all'ingresso di Leyndell, la Capitale Reale di Elden Ring (lo trovate su Amazon) ha infatti avuto un comportamento insolito, decidendo a un certo punto di interrompere il suo assalto.

Il Senzaluce aveva infatti deciso di non attaccare più il suo avversario, rimanendo immobile anche dopo aver subito sassate dritte in faccia.

Un comportamento che ha confuso il nemico, che decide di avvicinarsi al giocatore per capire cosa stia accadendo: dopo aver constatato che continua a restare immobile, decide letteralmente di farsi da parte, sedersi e non degnare più il Senzaluce di alcuno sguardo.

Un comportamento che ha ovviamente divertito anche gli altri fan di Elden Ring, che commentano come sembrasse quasi voler dire al giocatore che non valeva neanche la pena di affrontarlo.

Forse non è esattamente un avversario "pacifico", ma se non altro sembra non avere alcuna intenzione di attaccare qualcuno che non intende neanche provare a difendersi. Vedremo se i fan decideranno di esplorare ulteriormente l'Interregno alla ricerca di comportamenti simili da parte di altri avversari.

Del resto, potremo aspettarci tanti altri ritrovamenti nelle prossime settimane, considerando che l'annuncio dell'espansione ha già fatto tornare di moda il soulslike open world di FromSoftware.

Nel frattempo, la community è già riuscita a scoprire quello che, forse, dovrebbe essere l'ultimo segreto di Elden Ring: uno scudo di legno che sembrerebbe collegarsi proprio all'imminente DLC Shadow of the Erdtree.

Restando in tema di segreti, un dataminer ha scoperto un inizio alternativo dell'avventura dei Senzaluce, ripristinando una cutscene tagliata prima del lancio.