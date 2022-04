Elden Ring non è Skyrim, e un giocatore ha rischiato grosso

Elden Ring è l’ultimo soulslike prodotto dal team di Hidetaka Miyazaki, un gioco divenuto in poche settimane un cult assoluto.

Similmente a giochi del calibro di Dark Souls, il titolo è infatti entrato nelle grazie in brevissimo tempo, facendo registrare numeri davvero notevoli.

Se Elden Ring ha già venduto ben 12 milioni di copie in tutto il mondo, in meno di un mese, sono in molti che pensavano di trovarsi tra le mani un gioco alla Skyrim.

Sembra infatti che diversi giocatori abbiamo deciso di comprare il gioco senza sapere che in realtà si tratta di un soulslike, cosa ora testimoniata anche da un video abbastanza esplicito.

Come riportato su Reddit, un giocatore ha infatti rischiato grosso, giocando a Elden Ring con fin troppa disinvoltura e rischiando di conseguenza una morte davvero terribile.

Vediamo infatti l’utente IcccyTrash è in sella al suo destriero, mentre saltella allegramente tra gli scenari e avvicinandosi pericolosamente a un precipizio.

Una volta arrivato al bordo, è questione di secondi prima che il giocatore decida di scendere al volo dall’animale, il quale precipita inesorabilmente di sotto facendo di conseguenza una brutta fine.

Si tratta sicuramente di un salvataggio in extremis, che poteva costare davvero molto caro a un giocatore convinto forse di star giocando a un The Elder Scrolls qualsiasi, nel quale la morte non è un problema.

Parlando sempre di assurdità di un certo livello, avete visto che c’è chi è riuscito a sconfiggere uno dei boss più difficili del gioco utilizzando delle… banane?

Ma non solo: un nuovo bug di Elden Ring consente (incredibile ma vero) di rigenerare la salute in pochi secondi senza usare oggetti.

Infine, ricordiamo anche che durante la giornata di ieri è stato rilasciato un nuovo aggiornamento che potenzia uno dei boss più pericolosi del gioco.