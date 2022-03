Elden Ring è troppo difficile? C’è chi ha sconfitto Godrick con… le banane

Elden Ring si è dimostrato essere uno dei giochi più difficili usciti in questi anni: i soulslike di FromSoftware hanno ormai abituato i propri fan a sfide particolarmente brutali, ma comunque non impossibili da superare.

Ed è proprio la difficoltà di Elden Ring che sta ispirando i fan più bravi e creativi a ingegnare nuovi metodi creativi per rendere le battaglie ancora più impegnative del solito.

Alcuni giocatori hanno già dimostrato di essere arrivati a livelli difficilmente raggiungibili dagli utenti comuni, come il caso di un fan che è riuscito a completarlo addirittura in sole due ore e mezza senza morire, ma l’impresa di oggi è sicuramente una delle più folli che vedremo a lungo su questo titolo.

Lo streamer SuperLouis64, dopo aver già utilizzato il controller di Ring Fit con successo, nelle scorse ore è riuscito a battere Godrick, uno dei boss più impegnativi di tutto Elden Ring, con un dispositivo decisamente «salutare».

Come riportato da PC Gamer, il content creator ha infatti deciso di realizzare un originale controller con delle vere e proprie banane collegate insieme a un pannello elettrico e che fungono come fossero una tastiera.

Questo bizzarro dispositivo è stato poi convertito in maniera tale che venisse riconosciuto come un controller PS4, utilizzabile dunque sia su PC che sulle console PlayStation.

Inutile dire che utilizzare 11 banane sia decisamente poco pratico, soprattutto per una delle battaglie più difficili di Elden Ring, ma SuperLouis64 è riuscito comunque nell’impresa.

Nel seguente tweet potrete osservare una clip video dei momenti finali in cui lo streamer è riuscito a battere Godrick, con tanta pazienza e, soprattutto, tantissime banane.

THE BANANA CONTROLLER WORKS AND WE BEAT GODRICK WITH THEM LETS GO #ELDENRING pic.twitter.com/ZOjzYb8Sgo — Tarnished Louis 64 (@SuperLouis_64) March 8, 2022

Se fate parte dei giocatori che hanno avuto molta difficoltà ad affrontare questo boss, probabilmente il filmato sarà un duro colpo per la vostra autostima, ma potrebbe allo stesso tempo riuscire a incoraggiarvi a tentare ancora: Godrick è sicuramente impegnativo, ma non impossibile. E teme in particolar modo le banane, a quanto pare.

Forse non sarà l’uccisione più epica di sempre, ma di sicuro questa sfida resterà come una delle più originali mai affrontate nella storia del capolavoro di Miyazaki e di tutto il suo team.

L’impresa non è resa più facile dall’impossibilità di mettere in pausa senza l’ausilio di mod, tuttavia è stato scoperto un trucco che ci permette di interrompere il gioco senza alcun trucco e in modo lecito.