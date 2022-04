Elden Ring, scoperto un trucco per curare la salute senza usare oggetti

Se durante i vostri scontri contro altri giocatori in Elden Ring vi è capitato di vedere il vostro avversario rigenerare improvvisamente la sua salute, potrebbe esserci un motivo ben preciso e facilmente replicabile.

I fan di Elden Ring hanno infatti scoperto l’esistenza di un bug molto particolare, che consente di curarsi senza dover utilizzare alcuno strumento.

Proprio durante la giornata di ieri è stato lanciato un nuovo aggiornamento che potenzia uno dei boss più pericolosi del gioco, rimuovendo un nerf implementato per errore, ma sembra che questo nuovo bug sia attualmente rimasto intatto.

Se per i boss potrebbe rivelarsi poco utile per via della sua natura più meccanica, il bug potrebbe rivelarsi molto utile durante le invasioni nemiche, che offriranno tendenzialmente più tempo per utilizzare le proprie mosse.

Come riportato da Game Rant, sembra infatti che basti equipaggiare in successione due equipaggiamenti per il nostro Senzaluce, per la precisione Karolos Glintstone Crown e Olivinus Glintstone Crown, per poter curare una piccola parte della nostra salute dopo ogni successiva rimozione.

L’utente Reddit SoraBanTheThird ha dimostrato con una clip video che utilizzando questo metodo è possibile rigenerare del tutto la propria salute in meno di 5 secondi: potete osservare il bug in azione qui di seguito.

Molti utenti hanno segnalato nei commenti di aver notato loro stessi di persona questo bug durante le proprie sessioni PvP di Elden Ring, non comprendendo come fosse possibile che i loro avversari tornassero in piena salute in così poco tempo.

C’è anche da dire che si tratta di un processo abbastanza lento da eseguire, motivo per il quale utilizzarlo è sicuramente situazionale e non affidabile al 100%: tuttavia la rigenerazione vera e propria è davvero veloce e abusabile nei momenti di maggior tranquillità.

Per questo motivo, possiamo aspettarci che il bug sarà sistemato in uno dei futuri aggiornamenti del soulslike, anche se FromSoftware non ha ancora commentato la nuova scoperta.

Se non altro, questo trucco potrà rivelarsi utile qualora vi capitasse di venire schiaffeggiati da Will Smith, dopo che ha invaso perfino l’Interregno di Elden Ring.

Non ha invece avuto bisogno di questo segreto un fan molto paziente, che è riuscito a battere Elden Ring addirittura senza mai attaccare i boss nemmeno una volta.