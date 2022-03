Elden Ring distrugge ogni record: i numeri del debutto sono incredibili

Non è passato nemmeno un mese dal lancio di Elden Ring, ma il soulslike di FromSoftware ha già riuscito a conquistare un numero impressionante di appassionati in tutto il mondo.

Elden Ring è a tutti gli effetti un nuovo franchise, ma è anche la naturale evoluzione di un percorso iniziato con i primi amatissimi Souls: la lealtà guadagnata dal team alla fine è stata ripagata con numeri davvero difficili da immaginare.

Nella giornata di ieri era già emerso come si sia trattato del migliore lancio di una nuova IP dai tempi di The Division nel 2016, ma grazie a un comunicato stampa di Bandai Namco apprendiamo che la situazione è ancora più rosea di quanto ci si poteva immaginare.

Il publisher ha infatti fatto sapere che Elden Ring ha già venduto ben 12 milioni di copie in tutto il mondo in meno di un mese: cifre semplicemente impressionanti, tenuto anche conto del fatto che si tratta di una nuova proprietà intellettuale videoludica.

Il director Hidetaka Miyazaki ha commentato con entusiasmo la notizia, non nascondendo l’orgoglio che lui e FromSoftware provano per aver raggiunto un grande numero di appassionati:

Anche il presidente e CEO di Bandai Namco, Yasuo Miyakawa, ha voluto estendere i propri ringraziamenti alla community, lasciando intendere che ci saranno interessanti novità in arrivo anche per il futuro:

«Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i nostri fan che hanno scelto di giocare a ELDEN RING. Sono davvero lieto di essere stato coinvolto nello sviluppo di un gioco tanto meraviglioso quanto fantastico insieme a FromSoftware, sotto la guida del direttore Miyazaki e con George R. R. Martin.

Creare ELDEN RING per superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo ha richiesto molto impegno. E con lo stesso obiettivo, ora ci impegneremo a espandere il marchio oltre al gioco stesso portandolo nella vita quotidiana di tutti. Continueremo a creare divertimento e coinvolgimento attraverso l’intrattenimento, così da poterci avvicinare e connetterci meglio ai nostri fan in tutto il mondo».