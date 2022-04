Elden Ring è ancora più difficile con la nuova patch: ecco cosa cambia

Chi pensava che Elden Ring avesse intenzione di rendere la vita più facile ai nuovi giocatori, dovrà certamente ricredersi dopo l’ultimo aggiornamento appena lanciato da FromSoftware.

Con una breve nota pubblicata sul sito ufficiale di Bandai Namco, il team ha infatti annunciato che la patch 1.03.3 di Elden Ring è disponibile per il download da questo momento su tutti i dispositivi.

L’ultimo aggiornamento del gioco aveva risolto infatti un bug molto grave, ma aveva allo stesso tempo anche comportato un bug inaspettato per uno dei nemici più pericolosi dell’avventura.

Sembra infatti che il boss Radahn, uno dei nemici con cui gli utenti hanno riscontrato più difficoltà, fosse stato reso «più facile»: tuttavia, l’intenzione di FromSoftware non è mai stata quella di rendere lo scontro meno impegnativo.

Gli sviluppatori hanno infatti segnalato come unico cambiamento della nuova patch che è stato sistemato un bug di bilanciamento, che aveva ridotto non intenzionalmente la potenza dei colpi di Radahn.

Quando scaricherete dunque l’aggiornamento 1.03.3 di Elden Ring su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC, se non siete già arrivati ad affrontare questo pericoloso nemico, sarà meglio tenersi pronti perché diventerà ancora più aggressivo.

Ricordiamo che scaricare la patch sarà una condizione indispensabile per poter usufruire delle funzioni online del titolo: se preferireste dunque evitare di rendere il gioco più difficile, dovrete necessariamente rinunciare al multiplayer.

La nuova versione del titolo è già disponibile per il download: se siete pronti ad affrontare il nuovo Radahn, potete dunque iniziare a scaricarla sul vostro dispositivo preferito.

Proprio in queste ore un fan era invece riuscito in un’incredibile impresa: Elden Ring è stato battuto per la prima volta con una run pacifista, ovvero senza mai attaccare un boss nemmeno una volta.

La patch non fa però menzione di quello che è diventato davvero il nemico più forte di sempre a causa di un bug, anche più dello stesso Radahn e di altri boss: è probabile che bisognerà attendere dunque un aggiornamento più corposo.