C’è chi ha comprato Elden Ring pensando fosse… Skyrim

Elden Ring è l’ultimo soulslike e acclamato soulslike prodotto dal team di Hidetaka Miyazaki, un gioco divenuto in breve tempo un cult campione di incassi.

Andando ben oltre giochi del calibro di Dark Souls, il titolo è infatti entrato nel gotha in men che non si dica, facendo registrare numeri da capogiro.

Bandai Namco ha infatti fatto sapere poche ore fa che Elden Ring ha già venduto ben 12 milioni di copie in tutto il mondo, in meno di un mese.

Del resto, parliamo di un gioco che è diventato così celebre da dare vita anche a insospettabili cloni mobile davvero imbarazzanti. Ora, però, è emersa una particolarità che spiegherebbe parte del successo del gioco.

Come riportato su Reddit, sembra infatti che diversi giocatori hanno deciso di comprare Elden Ring senza sapere che in realtà si tratta di un soulslike, ossia uno dei generi videoludici più ostici di sempre.

Più in particolare, molti hanno pensato di trovarsi tra le mani un gioco fantasy «alla Skyrim», tanto che una volta impattato con l’estrema difficoltà del gioco, era ormai troppo tardi.

Uno dei commenti dei giocatori, in particolare, recita: «Sarò onesto, non sapevo che Elden Ring fosse un soulslike quando l’ho comprato. Quando l’ho capito, era troppo tardi perché la Sentinella dell’Albero mi stava ormai prendendo a calci nel sedere».

Un altro utente, in risposta, ha spiegato che: «Stessa cosa per me. Ho addirittura detto alla mia ragazza che era molto simile a Skyrim. A quanto pare mi sbagliavo».

Insomma, a volte il passaparola può rivelarsi essere un’arma a doppio taglio, se non si conosce davvero bene ciò che si è in procinto di comprare.

