Elden Ring, l’ultima patch ha permesso una nuova speedrun da record

I fan di Elden Ring si sono rivelati capaci di fare qualsiasi cosa, dalle mod ai comportamenti più assurdi ed epici, come le speedrun.

D’altronde, la fanbase dei soulslike si è sempre dimostrata molto attenta e desiderosa di esplorare i titoli di From Software in ogni modo.

C’è chi trova il modo di affrontare le invasioni in maniera decisamente creativa, fingendo di essere uno degli NPC che popolano l’Interregno.

Ma gli speedrunner sono sicuramente i giocatori più interessanti, come quello che ha completato Elden Ring con una speedrun da poco più di 25 minuti.

Molto spesso le speedrun nei videogiochi vengono completate sfruttando dei glitch, degli errori “naturali” presenti all’interno del codice del software.

Nel tempo alcune imprese diventano impossibili, soprattutto nell’epoca moderna dove gli sviluppatori aggiornano i videogiochi ed eliminano tutti gli errori.

Ma a volte i glitch rimangono stoici, come quelli all’interno di Elden Ring, e permettono di compiere delle speedrun da record settimana dopo settimana.

È il caso di Hazeblade, streamer e speedrunner, che è sceso sotto il muro dei 25 minuti per completare l’ultima fatica di From Software. Trovate l’impresa per intero qui sotto:

Curiosamente, lo streamer ha dichiarato di aver usato il solito glitch chiamato “The Zip”, che dal lancio del gioco permette di attraversare in maniera velocissima parti immense della mappa dell’Interregno.

Finché From Software non deciderà di metterci mano noi continueremo a vedere queste imprese da record, che ora è fissato per 24 minuti e 37 secondi nel completare Elden Ring.

Altre imprese fenomenali sono quelle artistiche, in un certo senso, come il fan che ha ricreato una parte dell’Interregno all’interno di Minecraft.

Oppure chi trova metodi geniali per ottenere bottino extra, in maniera del tutto lecita, si intende.

Altri, invece, sono riusciti a completare Elden Ring senza mai salire di livello. Se pensate che sia impossibile, ecco la testimonianza.