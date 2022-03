Elden Ring, c’è un trucco per ottenere bottino extra (e distruggere una trappola letale)

Elden Ring è un gioco che ha scatenato la fantasia dei fan dei soulslike in tutto il mondo, grazie anche alla mole di segreti presenti all’interno del mondo di gioco.

Il soulslike di From, pur non esente da difetti, è veramente ricchissimo di chicche e curiosità, alcune delle quali scovate solo dopo molte ore di avventura.

Se quindi c’è gente che ha scovato un bug che farà venire un brivido lungo la schiena dei fan di Skyrim, ora è il turno di un trucchetto davvero niente male.

Quindi, dopo la maschera che renderà le vostre partite fin troppo divertenti, un trucco ci permetterà ora di ottenere bottino extra e distruggere trappole abbastanza facilmente.

Come riportato anche da Game Rant, i giocatori possono accedere alla Tomba dell’Eroe Fringefolk attraversando il percorso a ostacoli e trappole divenute fin troppo note ai più.

Potrebbe non essere consigliabile entrare in quest’area ad un livello basso, sebbene sia stata di recente condivisa una strategia utile ad eludere l’implacabile carro (e non solo).

Il redditor Psykaitic ha infatti scovato un trucco niente male: tre vasi giganti sospesi su catene vicino al soffitto possono infatti essere colpiti per annientare l’avversario con un colpo solo, con il giusto tempismo.

Basterà colpire uno di questi con l’arco, spezzando la catena che li tiene agganciati (in realtà basterà una sola freccia, ben piazzata, per riuscire nell’impresa).

Ma non è tutto: la distruzione del carro ricompensa i giocatori con un bottino extra niente male, ossia l’Erdtree Greatbow, assieme a dieci Great Arrows e – ultima ma non meno importante – la rilassatezza di poter attraversare la Tomba dell’Eroe Fringefolk con relativa tranquillità, che poco non è.

Ad ogni modo, vi state avventurando nell’Interregno di Elden Ring e siete a caccia di guide e consigli? Abbiamo pubblicato per voi tutto quello che vi serve sapere.

Infine, in questa guida vi sveleremo invece l’ordine ideale in cui affrontare i boss principali di Elden Ring, in modo da non farvi trovare impreparati.