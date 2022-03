Elden Ring può essere battuto senza salire di livello (e ci sono le prove)

Il pericolosissimo mondo aperto di Elden Ring è stato studiato per incoraggiare i giocatori non solo a esplorare il più possibile, per mettersi alla prova e scoprire tutti i segreti, ma anche per diventare sempre più forti e accumulare rune per salire di livello.

Molte sfide di Elden Ring potrebbero infatti sembrare impossibili senza poter migliorare le proprie statistiche, ma fin dal lancio molti fan stanno dimostrando il contrario, affrontando run impensabili per un giocatore comune.

Anche se il gioco offre molte soluzioni per il farming di rune, in alcuni casi offrendone tantissime perfino senza combattere, molti fan vogliono dimostrare di non temere la difficoltà del soulslike, decidendo così di affrontarla a modo loro.

Come riportato da PC Gamer, si stanno moltiplicando i playthrough di utenti che hanno deciso di affrontare tutto il gioco unicamente con lo Sventurato, l’unica classe che consente di iniziare il tutto rimanendo al livello 1.

Questo requisito rende già molto più difficile l’avventura, dato che bisognerà creare il personaggio da zero, ma come se non bastasse molti giocatori hanno deciso di non guadagnare nemmeno un livello, riuscendo a sconfiggere anche i boss più difficili di Elden Ring.

Un esempio perfetto di queste strategie è visibile nella run dello youtuber Ongbal, che ha recentemente sconfitto Radahn senza subire alcun danno e utilizzando soltanto l’arma di partenza, potenziandosi esclusivamente con un bonus che garantisca maggiori danni da assideramento.

Non si tratta naturalmente dell’unico giocatore che ha deciso di sperimentare con le run senza salire di livello: nelle ultime settimane sono uscite molteplici guide per aiutare i giocatori novizi in tale impresa, anche se l’aggiornamento 1.03 ha bilanciato alcuni dei migliori equipaggiamenti, rendendo così queste strategie quasi inutilizzabili.

In ogni caso, come dimostrato da questi video gameplay, la community sta dimostrando ancora una volta che le sfide di FromSoftware sono difficili ma non impossibili, anche limitando le nostre capacità il più possibile: naturalmente bisognerà anche possedere una vasta conoscenza del gioco, motivo per il quale vi consigliamo di continuare a esplorare l’Interregno con la massima cautela.

Ad ogni modo, continuano ad aumentare i giocatori che ammettono scherzosamente come Elden Ring non sia poi così difficile: c’è infatti chi riesce a battere i boss rimanendo addirittura seduti.

Se state giocando con la versione per PC, dobbiamo però suggerirvi di disattivare temporaneamente il gioco online: gli hacker stanno sfruttando un grave bug per rendere le vostre partite ingiocabili, provocando loop di morte ininterrotti.