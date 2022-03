Elden Ring dura meno di una sit-com, se siete come questo speedrunner

I fan di Elden Ring si sono rivelati capaci di fare qualsiasi cosa, dalle mod ai comportamenti più assurdi ed epici.

D’altronde, la fanbase dei soulslike si è sempre dimostrata molto attenta e desiderosa di esplorare i titoli di From Software in ogni modo.

C’è chi trova il modo di affrontare le invasioni in maniera decisamente creativa, fingendo di essere uno degli NPC che popolano l’Interregno.

Altri, invece, sono riusciti a completare Elden Ring senza mai salire di livello. Se pensate che sia impossibile, ecco la testimonianza.

Nelle ultime settimane abbiamo visto delle speedrun davvero epiche di Elden Ring, molte delle quali con dei minutaggi davvero assurdi.

Una delle basi delle speedrun, in generale, è quella di sfruttare anche tutti i glitch possibili presenti nel gioco, e non inseriti attraverso hack, per migliorare il tempo di completamento.

È il caso di questa nuova partita da record di Elden Ring, che dura meno di una puntata di una sit-com qualunque.

L’autore di questa partita da 25:29 minuti è Distortion2 che, come potete vedere nel video poco sotto, fa utilizzo del noto ZipGlitch.

Questo particolare glitch permette di attraversare aree molto ampie in grande velocità, come se si usasse idealmente una zipline, accorciando quindi notevolmente i tempi di esplorazione.

Ecco la speedrun da record, intanto:

Per raggiungere l’impressionante punteggio, che è un nuovo record del mondo, Distortion2 ha fatto ovviamente un largo uso dello ZipGlitch. Battendo per altro sé stesso, con una speedrun che era già impressionante ed era lunga solo qualche minuto in più.

Un record che fa impallidire le prime speedrun di Elden Ring, che già erano pazzesche, e che portavano a far durare il soulslike solamente tre ore.

Nel frattempo pare che sia stato svelato, una volta per tutte, il segreto della presenza di George R.R. Martin all’interno del gioco.