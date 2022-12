Elden Ring ha vinto il GOTY, ma ha appena perso un altro titolo

Elden Ring è stato indubbiamente uno dei videogiochi più importanti dell’anno, che ha chiuso anche con il riconoscimento più importante.

L’ultimo titolo di From Software è infatti ufficialmente il Game of the Year per i The Game Awards 2022, che si sono svolti nella nottata (qui trovate tutti i vincitori).

Hidetaka Miyazaki si porta a casa quindi un’altra statuetta dopo il trionfo di Sekiro di qualche anno fa, continuando una tradizione niente male.

Durante l’anno Elden Ring se l’è dovuta combattere con God of War Ragnarok ma, alla fine, è un altro gioco che la spunta per quanto riguarda le maggiori vendite dell’anno.

Call of Duty Modern Warfare 2 ha infatti battuto Elden Ring 2, perché è il videogioco più venduto del 2022 negli Stati Uniti.

Lo riporta VGC, insieme ai dati che decretano la sconfitta al botteghino del titolo di From Software.

I dati che arrivano da NPD Group, che si basano sulle vendite in dollari, Call of Duty Modern Warfare 2 ha scalzato nuovamente God of War Ragnarok, Pokémon Scarlatto e Violetto e Sonic Frontiers dalla lista dei giochi più venduti di novembre.

Inoltre, Modern Warfare 2 è risultato essere il videogioco più venduto del franchise, con un miliardo di dollari totalizzati in 10 giorni, molto più delle cifre totalizzate da Elden Ring (che comunque ha fatto il suo su Amazon).

Il 2022 del mercato degli USA è quindi di Modern Warfare 2, mentre Elden Ring guarda al futuro con tante espansioni e altre sorprese che From Software ha in serbo per il titolo.

Per non parlare del fatto che è stato ufficializzato il ritorno di Armored Core, con un nuovo capitolo che avrà un tocco anche del già citato Sekiro.

Se vi siete persi qualcosa dei The Game Awards 2022, qui trovate comodamente tutti gli annunci e i trailer mostrati: sono davvero tanti e molto interessanti.