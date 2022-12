Armored Core VI avrà un «tocco» di Sekiro, davvero

Armored Core VI Fires of Rubicon è stato annunciato ieri sera ai The Game Awards 2022 dopo un anno di fughe di notizie che ne confermavano lo sviluppo.

Immagini leak, voci di corridoio e annunci di lavoro di FromSoftware sono infatti divenuti realtà solo dopo il trailer cinematografico di ieri.

Ora, a un giorno di distanza sono emerse maggiori informazioni grazie alla scheda informativa di Bandai Namco, come riportato anche da The Gamer.

A quanto pare, infatti, il nuovo Armored Core VI sarà un gran bel ritorno al passato del franchise, con in più un “tocco” di Sekiro Shadows Die Twice.

Il gioco sarà caratterizzato da combattimenti a distanza e corpo a corpo e da una nuova storia: il pianeta Rubicon 3 è stato distrutto quasi cinquant’anni fa, quando una nuova e strana sostanza ha causato un’enorme catastrofe che ha inghiottito l’intero sistema e persino le stelle vicine.

La sostanza avrebbe dovuto inaugurare una nuova era per l’umanità, ma invece ha ucciso milioni di persone e ha isolato il sistema.

Decenni dopo, corporazioni intergalattiche e gruppi di resistenza sono di nuovo in lotta per la sostanza. Entrerete in Rubicon 3 come mercenari indipendenti che combattono per entrambe le fazioni, ma dovrete sicuramente stabilire quale sia la vostra vera lealtà.

La scheda informativa riporta anche che il regista di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha iniziato a lavorare su Armored Core VI, ma a quanto pare ora la regia è stata affidata a Masaru Yamamura.

Forse ricorderete Yamamura come il Lead Designer di Sekiro Shadows Die Twice, ampiamente considerato come uno dei giochi From più difficili, se non il più difficile, mai realizzato.

Armored Core ha già di suo la reputazione di essere una serie di giochi davvero hardcore, con mecha che si lanciano in tutte e tre le dimensioni alla velocità della luce. Con Yamamura al timone, è probabile che Armored Core Vi segua da vicino le orme del franchise.

Del resto, From Software ha avuto una grande serata ai The Game Awards 2022, visto che Elden Ring è stato incoronato Gioco dell’Anno.

Noi di SpazioGames.it abbiamo seguito l’evento live in questo utile e ricco recap: in precedenza vi sarà bastato aggiornare la pagina per vedere comparire tutte le novità annunciate nel corso della nottata.

Trovate anche a questo indirizzo, invece, la lista specifica dei diversi vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards, incluso ovviamente anche il GOTY.