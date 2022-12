The Game Awards 2022, Elden Ring è Game of the Year

Alla fine dei The Game Awards 2022, il momento più atteso è arrivato: è stato infatti decretato il Game of the Year di questa ultima edizione.

A trionfare è stato Elden Ring, l’ultimo ed epico soulslike targato FromSoftware e prodotto da Bandai Namco, il quale si è portato a casa il premio più ambito in assoluto.

Per From si tratta di fatto del secondo GOTY vinto ai The Game Awards, dopo il successo del 2019 ottenuto da Sekiro Shadows Die Twice.

E con questa vittoria finale si conclude l’edizione di quest’anno dei cosiddetti Oscar del videogioco, diretti e presentati da Geoff Keighley. Appuntamento, quindi, al 2023!

