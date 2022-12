Elden Ring, FromSoftware non ha ancora finito: «Ci sono diverse cose che vogliamo fare»

Durante The Game Awards 2022, FromSoftware ha avuto l’occasione di celebrare un trionfo assolutamente meritato: Elden Ring è stato infatti votato come il miglior gioco dell’anno, battendo una concorrenza fortemente agguerrita.

Il soulslike open world (che trovate in sconto su Amazon) è riuscito a ottenere incredibili record di vendita e il consenso della critica e del pubblico, che ancora oggi continua a divertirsi e mettersi alla prova nell’Interregno, affrontando con coraggio le numerose prove.

L’ultima fatica di Hidetaka Miyazaki ha dunque convinto la critica e tutti i fan — o meglio, quasi tutti, a giudicare dal sorprendente vincitore del GOTY dei fan — e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi, preannunciando nuove grandi novità.

Dopo aver ritirato il premio più ambito dello show, il director e il suo staff sono saliti sul palco svelando che il team non ha ancora finito di lavorare Elden Ring, anticipando così possibili nuovi contenuti in arrivo.

Miyazaki ha infatti svelato che gli aggiornamenti non sono ancora finiti e che i fan dovrebbero aspettarsi tante altre novità, con una dichiarazione che lascia poco spazio a interpretazioni (via IGN.com):

«Per quanto riguarda Elden Ring, ci sono ancora diverse cose che vogliamo fare».

Pare dunque che l’aggiornamento gratuito che ha introdotto i Colossei potrebbe essere soltanto un antipasto per ulteriori imminenti novità, tutte da scoprire nelle prossime settimane.

Non è chiaro se ulteriori aggiunte arriveranno sempre sotto forma di patch o magari come DLC a pagamento, ma i fan possono ufficialmente iniziare a sperare e incrociare le dita.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle pagine non appena avremo ulteriori notizie sui piani di FromSoftware per il futuro di Elden Ring: nel frattempo, ricordiamo che il team di sviluppo ha avuto modo di annunciare anche uno dei ritorni più attesi ai The Game Awards 2022.

Cogliamo anche l’occasione per segnalarvi che il GOTY 2022 è stato solo uno dei tanti premi portati a casa da Elden Ring: se ve li foste persi, abbiamo riepilogato per voi tutti i vincitori di The Game Awards 2022.