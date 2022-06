Elden Ring da record: giocatore sconfigge Malenia in meno di un minuto

I primi giorni dall’uscita di Elden Ring sono stati monopolizzati da un boss in particolare, la temibile Malenia.

Malenia, la lama di Miquella, è uno dei boss più difficili di Elden Ring (lo potete scoprire comprandolo su Amazon) e ci sono state tantissime storie legate a lei.

La più incredibile rimane senz’altro quella di Let Me Solo Her, il leggendario giocatore che ha fatto della lotto contro Malenia la sua ragione di vita.

Un’avversaria così forte che riesce a sconfiggere tutti, o quasi, gli altri boss di Elden Ring in solitaria.

Quando c’è un nemico così forte è normale che la community si concentri per cercare di trovare il modo migliore per sconfiggerlo.

Come per ogni soulslike, i giocatori hanno cominciato a condividere le loro idee, tattiche e modalità per poter avere la meglio su Malenia in un modo o nell’altro.

Così, a distanza di mesi dal lancio di Elden Ring, forse Malenia non è più un nemico così terrificante rispetto ai primi giorni dall’uscita del gioco.

O almeno questo è quello che possiamo immaginare vedendo l’impresa dell’utente DaddyWhoGames di Reddit, che ha umiliato Malenia in meno di un minuto:

Grazie a delle magie devastanti, Malenia non ha scampo contro questo giocatore potentissimo.

Rispondendo alle domande incuriosite degli altri giocatori, DaddyWhoGames ha spiegato di avere una build con Fede a 80, e per realizzare la combo di danni qui sopra ha utilizzato Frenzy Burst, Catch Flame, Burn O Flame e Theodorix Magma.

Un’impresa davvero notevole, per cui questo giocatore non avrà sicuramente bisogno della targa commemorativa per chi non riesce a sconfiggere Malenia.

Per la serie “boss in un minuto”, qualcuno è riuscito ad uccidere l’Erede Innestato, il boss del tutorial, all’inizio della partita in un attimo.

E non mancano neanche i combattimento contro nemici più feroci, perché altri giocatori di Elden Ring sono riusciti ad abbattere Rennala in meno di un minuto.