Elden Ring, nuova impresa record: Rennala uccisa in meno di un minuto

Di Elden Ring abbiamo visto, detto, fatto e raccontato praticamente di tutto, e tra queste ci sono senz’altro le imprese da record dei giocatori.

Nell’Interregno dell’ultimo videogioco di From Software, che potete recuperare su Amazon, i fan si sono potuti sbizzarrire nel dare sfogo alla loro creatività videoludica.

Tra le imprese più incredibili ci sono senz’altro le speedrun, che nelle settimane dopo il lancio sono diventate sempre più veloci con dei tempi veramente da record.

Ma anche le “evocazioni” più strane. Alcuni giocatori di Elden Ring hanno infatti portato Doctor Strange nell’Interregno, per un crossover degno di questo nome.

I racconti più entusiasmanti di Elden Ring sono quelli relativi ai boss, da sempre i punti di forza di From Software, per cui i fan danno il meglio di sé.

Che sia perché vengono sconfitti in modo strano, oppure sconfiggono i giocatori in modi feroci, o che facciano cose improbabili, i boss dei soulslike sono al centro delle migliori storie.

Quella di oggi relativa a Rennala, uno dei boss di Elden Ring, mette in mostra l’impresa clamorosa di un giocatore che la annienta senza pietà. La sconfigge senza farla muovere praticamente, il tutto in meno di un minuto.

Il segreto del Senzaluce implacabile, un utente di Reddit, che ha annientato Rennala in 0:54 secondi è l’arma Regalia of Eochaid +9, unita ai talismani Winged Sword Insignia e Warrior Jar Shard, che hanno reso devastante la build del giocatore.

Il risultato lo potete vedere nel video qui sotto:

Visti così i boss di Elden Ring sembrano quasi innocui, e non le sfide impegnative che possono far perdere il sonno anche ai giocatori più competenti.

Come la temibile Malenia che, dopo l’ultimo aggiornamento del gioco, è ancora più difficile da battere di quanto non fosse prima.

Ma può venire sempre in vostro soccorso Let Me Solo Her, l’ormai famosissimo eroe della community che è diventato una mod.