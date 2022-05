Malenia è così forte che può sconfiggere tutti gli altri boss di Elden Ring

Elden Ring è pieno di boss entusiasmanti, ma nessuno come Malenia ha fatto parlare di sé da quando il soulslike di From Software è uscito.

D’altronde dovevamo aspettarcelo che la protagonista della statua dell’edizione da collezione del gioco, che forse trovate ancora su Amazon, non fosse un personaggio ordinario.

Proprio la boss fight con Malenia è stata oggetto di numerose patch da parte di From Software, per via della suo sbilanciamento, che però l’hanno resa ancora più difficile.

In compenso, questo difficilissimo scontro ha reso possibile la creazione di una vera leggenda. Quella di Let Me Solo Her che, come tutte le belle storie, doveva finire prima o poi.

Malenia, la spada di Miquella, è stata al centro delle discussioni di tutta la community degli appassionati di Elden Ring.

Ma tra le tante teorie, le leggende, ed i consigli condivisi dai giocatori, c’è una cosa su cui tutti sono sostanzialmente d’accordo: quella con la spada di Miquella è tra le boss fight più difficili del gioco.

A dare ancora più credito a questa affermazione ci pensa l’ennesima mod, creata dallo youtuber Garden of Eyes, che mette Malenia di fronte a tutti gli altri boss.

E, come potrete vedere dal video che trovate qui sotto, non c’è speranza per nessuno:

Ben 41 minuti di pura azione soulslike che dimostrano quanto sia forte Malenia. Pochissimi boss sono in grado di costringerla a passare alla sua seconda fase, mentre tutti gli altri vengono falciati senza pietà.

C’è una netta differenza tra lei e tutti gli altri boss e, grazie a questa mod, adesso non c’è più nessuno che possa affermare il contrario.

L’autore di questa mod è, curiosamente, lo stesso che ha reso possibile l’evocazione di Let Me Solo Her. Un fil rouge che lega il destino di questi due personaggi, evidentemente.

Parlando di altre mod, invece, qualcuno ha finalmente chiuso il cerchio che lega Hidetaka Miyazaki con Berserk, il manga del compianto Kentaro Miura, portando Gatsu nell’Interregno.