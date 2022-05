Elden Ring, Let Me Solo Her ucciderà Malenia per la millesima volta in diretta

Se non conoscete Let Me Solo Her vi siete persi quella che, probabilmente, è la storia più bella tra quelle che hanno circondato Elden Ring.

Il soulslike di From Software, che potete recuperare su Amazon, ha dalla sua alcuni dei boss più memorabili tra quelli mai visti nei giochi del team nipponico.

Let Me Solo Her si è trasformato nell’eroe della community, un vero e proprio cavaliere in armatura splendente, o per meglio dire nudo, che aiuta i giocatori a sconfiggere Malenia, uno dei boss più temibili.

Un personaggio talmente amato dai giocatori di Elden Ring che qualcuno ha deciso di renderlo eterno, grazie ad una mod che vi permette di evocarlo sempre.

Questo giocatore leggendario sta per raggiungere un record impressionante, e intende condividerlo con tutta la community in un live stream.

Come riporta PC Gamer, infatti, Let Me Solo Her sta per sconfiggere Malenia per la millesima volta. Mille colpi calati sulla lama di Miquella che verranno festeggiati in diretta.

Il 10 maggio, l’eroe di Elden Ring affronterà lo scontro numero mille con il temibile boss sul suo canale YouTube, in live per celebrare il traguardo con i giocatori:

«Ciao ragazzi, sto raggiungendo quasi 1000 uccisioni di Malenia e ho intenzione di trasmettere in streaming questa impresa dal vivo sul mio canale YouTube», ha annunciato Let Me Solo Her, alias KleinTsuboiOW, su Reddit.

Questo traguardo non segnerà la fine della vendetta di Let Me Solo Her, ma Malenia potrebbe almeno prendersi una pausa dai pestaggi.

Il giocatore di Elden Ring ha spiegato che non ha intenzione di fermarsi, ma potrebbe passare ad un nuovo bersaglio nel caso qualcuno di più pericoloso si presenti nell’Interregno:

«Spero che un DLC arrivi presto. […] In Dark Souls 3 sono stato affascinato da un’evocazione che ha sconfitto da solo Darkeater Midir, per me. Volevo essere come lui un giorno, ed eccomi qui. Spero di amare abbastanza i boss del DLC da imparare il loro set di mosse, come con Malenia .»

Di recente Malenia è anche diventata invincibile, ma questo a Let Me Solo Her non interessa.

