eFootball, la nuova patch ha una data (ma non è vicina)

Il lancio di eFootball 2022 verrà ricordato più per i motivi sbagliati che per le qualità della nuova simulazione calcistica free-to-play di Konami.

Sembra proprio che la risposta negativa del rivale di FIFA 22 abbia davvero lasciato un solco indelebile, tanto che il gioco è stato immediatamente inondata di recensioni negative da parte di utenti scontenti.

Del resto, adesso è possibile trovare eFootball 2022 perfino nella categoria di giochi «horror psicologici», cosa questa che fa sorridere ma solo fino a un certo punto.

Il day-one del gioco è infatti stato decisamente travagliato, tale da essere riuscito in soli due giorni a far diventare e Football il titolo più odiato di sempre su Steam.

Ora, con un post rilasciato sul profilo Twitter ufficiale della compagnia, Konami ha ufficializzato l’arrivo di un importante aggiornamento atto a correggere alcuni dei più gravi difetti del gioco.

Nel messaggio, il publisher si scusa per i problemi registrati fino a questo momento, promettendo che l’update 0.9.1 di eFootball verrà rilasciato online a partire dal prossimo 28 ottobre.

Poco sotto, il tweet ufficiale della compagnia:

Il messaggio prosegue assicurando i giocatori che la nuova patch correggerà gran parte dei problemi segnalati in questi giorni, molti dei quali tecnici.

Konami chiede inoltre alla community di continuare a segnalare bug e glitch di ogni genere, in modo tale che gli sviluppatori possano intervenire al più presto con le correzioni del caso.

Ovviamente, i giocatori di eFootball saranno costretti ad aspettare poco meno di tre settimane a partire da ora prima di poter scaricare questo importante update, che ci auguriamo possa mettere la parola fine alle lamentele di questi giorni.

Del resto, la situazione si era rivelata talmente grave al punto da spingere Konami a scusarsi per il lancio del gioco, pur ammettendo che la prima patch non sarebbe arrivata in tempi brevi.

Nella nostra anteprima vi abbiamo rivelato che il nostro primo contatto con il gioco non è stato affatto soddisfacente, nonostante le potenzialità del titolo siano indubbie.

In attesa delle patch, avete visto anche che i giocatori si stanno divertono con le stramberie di eFootball dando vita a meme memorabili?