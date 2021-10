eFootball diventa un “horror psicologico”: ecco cosa sta succedendo

Il lancio di eFootball 2022 sicuramente non è andato come Konami si aspettava: la simulazione calcistica free-to-play è stata immediatamente inondata di recensioni negative da parte di utenti scontenti dello stato in cui il titolo è stato rilasciato.

Nonostante siano già passati alcuni giorni dal lancio, sembra proprio che le recensioni negative del rivale di FIFA 22 non si siano ancora fermate, al punto che è successo un fatto decisamente curioso: adesso è possibile trovare eFootball 2022 perfino nella categoria di giochi «Horror psicologici».

Il day-one del gioco è stato particolarmente travagliato, al punto da essere stato immediatamente travolto dalle review negative della community.

L’impopolarità di eFootball 2022 è stata tale da essere riuscito in soli due giorni a diventare il gioco più odiato di sempre su Steam: un primato che persiste anche nel momento in cui stiamo battendo questo pezzo.

Per capire bene come mai questo sia stato possibile, occorre ricordare che sono gli stessi utenti a poter etichettare i giochi disponibili sul catalogo con le categorie che più si addicono ai prodotti in questione, pur essendo presenti alcune limitazioni per evitare il più possibile gli abusi della community.

Evidentemente, l’ondata di negatività dei fan scontenti è stata eccessivamente forte perfino per i controlli di Steam: come segnalato da DualShockers, accedendo alla pagina ufficiale di eFootball 2022 è infatti possibile trovare tra le principali categorie etichette come «horror psicologici» o perfino «contenuti sessuali».

Questo è stato reso possibile anche dalle recensioni stesse scritte dagli utenti, che hanno usato proprio questi termini per descrivere il gioco, dopo avergli ovviamente assegnato un voto negativo.

Il risultato di questa operazione, evidentemente ben coordinata, è stato che eFootball si è ritrovato parte di queste bizzarre categorie che ovviamente, tralasciando le ovvie battute diffuse tra la community, poco si addicono ai reali contenuti del titolo.

Ironicamente, questa operazione si è rivelata talmente popolare al punto da aver perfino superato la definizione «Sport», forse come tentativo per rendere il gioco più difficile da individuare sul catalogo dello store di Valve.

Probabilmente Steam alla fine interverrà per limitare gli abusi delle etichette sul rivale di FIFA 22: certamente si è rivelato però un fatto curioso riuscire a trovare eFootball nella stessa categoria di giochi come Little Nightmares o Dead by Daylight.

La categoria in sé è stata probabilmente scelta per via delle stramberie di eFootball, che in un certo senso stanno «spaventando» la community dell’ex PES.

La situazione si è rivelata talmente grave al punto da spingere Konami a scusarsi per il lancio del gioco, pur ammettendo che la prima patch non arriverà in tempi brevi.

Del resto, anche nella nostra anteprima vi abbiamo confessato che il primo contatto non è stato affatto soddisfacente: nonostante le potenzialità del titolo sono infatti presenti fin troppi difetti.