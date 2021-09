eFootball 2022: lancio disastroso, travolto da recensioni negative su Steam

Parte la rivoluzione del calcio in casa Konami, perché eFootball 2022 è finalmente disponibile su tutte le piattaforme.

Il guanto di sfida lanciato dall’ormai defunto Pro Evolution Soccer a FIFA 22 è stato tirato ufficialmente, ma le cose non stanno andando per il meglio.

Già l’idea che il calcio di Konami fosse free to play non aveva convinto i giocatori, che avevano visto in eFootball un futuro non troppo roseo.

E non hanno aiutato neanche le parole del publisher stesso, perché è stata Konami a definire il titolo come una demo nelle fasi iniziali.

Come sta andando, quindi, il lancio della nuova versione di eFootball? Non molto bene, per usare un pallido eufemismo.

Il titolo è disponibile da oggi, 30 settembre 2021, e su Steam è stato travolto da una marea di recensioni negative.

Delle 4368 recensioni arrivate dagli utenti, solo il 9% di queste sono positive. Quindi eFootball 2022 viene considerato avere un’opinione “estremamente negativa”.

I problemi più grandi riguardando, sfogliando le prime impressioni degli utenti, principalmente l’aspetto tecnico:

«Molto bello questo DLC di pes 2008 […]»

Per i primi giocatori che ci hanno messo le mani, l’impressione iniziale è decisamente negativa:

«È un disastro sotto tutti i punti di vista, in pratica tutto quello di buono che avevano fatto con pes 20-21 lo hanno preso e buttato nel cesso, complimenti Konami.»

Qualche giorno fa vi avevamo dato le nostre prime impressioni sul gioco, in attesa di poterlo provare con attenzione e darvi una valutazione finale.

Nel frattempo potete consultare i requisiti PC di eFootball 2022, nel caso vogliate provare comunque a dargli una possibilità.

Il titolo aveva fatto discutere fin da subito anche per il suo sistema economico, perché c’è un DLC dal costo esorbitante che è anche bloccato fino a novembre.