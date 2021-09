eFootball è gratis, ma il primo DLC costa tantissimo (ed è bloccato)

L’erede gratuito di PES, eFootball, ha scosso molto gli equilibri dei giochi di calcio quando è stato annunciato.

Lo storico rivale di FIFA ha cambiato completamente rotta, scegliendo una ormai classica formula free to play con dei contenuti a pagamento successivi.

Il titolo è in uscita veramente a breve, e Konami ha svelato di recente tutti i contenuti che saranno presenti al day one.

Lo stesso publisher ha anche definito eFootball in un modo particolare, una definizione che ha messo in allarme tutti i giocatori.

eFootball adotta quindi la dinamica di titoli free to play come League of Legends, ma sembra anche avere ereditato subito il vizio di pubblicare dei DLC molto costosi.

Lo rivela VGC, che parla del “eFootball 2022 Premium Player Pack”, un DLC a pagamento che costerà circa 40 euro.

Il prezzo è di suo molto alto, perché è praticamente equiparabile ad un videogioco di fascia media appena uscito. In più questo DLC nasconde un oscuro segreto.

Questo bundle include il gioco base, 6 “chance deals”, 2800 eFootball Coins e due futuri chance deal in preordine. Ma queste valute non potranno essere utilizzate prima di metà novembre 2021.

I bonus che si ottengono dall’acquisto di questo bundle, infatti, possono essere utilizzati solamente quando verrà pubblicato il primo aggiornamento importante, proprio a metà novembre.

In sostanza i giocatori pagheranno per acquistare delle cose che, per un paio di mesi, non potranno neanche utilizzare.

Non un inizio troppo esaltante per eFootball, che già non avrà molte feature importanti al day one.

Il gameplay, se non altro, sembra molto interessante: potete vedere una partita completa a questo indirizzo.

Konami ha anche svelato i requisiti hardware per la versione PC di eFootball, consultateli per capire se siete pronti ad iniziare a giocare.