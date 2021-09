eFootball 2022, Konami svela i requisiti PC (e sono sorprendenti)

La pagina Steam di eFootball 2022, il nuovo gioco calcistico realizzato da Konami, è stata appena aggiornata svelando ufficialmente i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Il successore di PES 2021 ha dunque finalmente rivelato finalmente le sue carte, rivelando che non sarà necessario dotarsi di grandi schede grafiche per far girare la prossima simulazione calcistica sul proprio dispositivo.

In occasione della Gamescom 2021, Konami ha anche svelato il primo trailer gameplay ufficiale, mostrando nel dettaglio tutte le novità del suo nuovo titolo.

Al lancio saranno inoltre disponibili diversi contenuti gratis, mentre altre feature si aggiungeranno in futuri aggiornamenti senza costi aggiuntivi.

Come riportato da Wccftech, i requisiti PC si sono rivelati essere leggermente più alti rispetto a quelli utilizzati per PES 2021, nonostante l’edizione di quest’anno utilizzi Unreal Engine 4 invece che il proprietario Fox Engine.

Di seguito vi riporteremo dunque i requisiti minimi e consigliati per eFootball 2022, per il quale anticipiamo che sarà necessario avere a disposizione almeno 8GB di RAM e 50GB di spazio libero in memoria.

Requisiti minimi eFootball 2022

Sistema operativo: Windows 10 – 64bit

Windows 10 – 64bit Processore: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati eFootball 2022