Sì, eFootball è una demo (almeno al lancio): parola di Konami

L’annuncio di eFootball rappresenta un vero e proprio punto di svolta per Konami, pronta ad abbandonare una volta per tutte lo storico marchio PES e provare a rivoluzionare la propria serie calcistica.

Il nuovo nome ufficiale era già stato utilizzato in parte nei precedenti titoli della serie, come l’ultimo PES 2021, ma il publisher giapponese ha deciso di fare un netto taglio col passato e realizzare un prodotto completamente unico.

eFootball sarà infatti un gioco interamente gratuito: la formula free-to-play consentirà allo studio di aggiungere progressivamente contenuti, seguendo una roadmap ben definita.

La nuova formula non ha però convinto i fan storici della serie, che poche ore dopo l’annuncio hanno fatto diventare di tendenza l’argomento «RIP PES».

Gli appassionati sono infatti rimasti delusi non solo dal cambio del nome, ma anche dalle novità introdotte in questo cambiamento: l’assenza di contenuti al day one ha dato la sensazione che al day one eFootball sia solo una demo.

Effettivamente, come riportato da Push Square, anche Konami sembra essere dello stesso parere, ammettendo che effettivamente il lancio del gioco è molto simile ad una versione di prova.

Sul profilo ufficiale Twitter dedicato a eFootball, gli sviluppatori hanno infatti deciso di rispondere a molti dei dubbi più comuni dei fan, tra i quali c’è anche una riflessione sullo stato del titolo al lancio:

Q: Is “Early Autumn” launch basically a demo?

A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball™ as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow.

— eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021