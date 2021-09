eFootball: l’erede di PES ha una data di lancio e svela i contenuti gratis

Nelle scorse settimane, Konami ha alzato il velo su eFootball, il nuovo episodio delle sue simulazioni calcistiche che raccoglierà l’eredità del precedente eFootball PES. Il gioco, vi ricordiamo, sarà disponibile gratis, come free-to-play, ma richiederà di pagare per sbloccare i contenuti che preferirete.

Si tratta di una decisione che aveva scatenato più di una reazione, tra chi ha apprezzato il fatto che non vedremo più un eFootball annuale come invece succede per la serie FIFA e chi, invece, si domandava quanto verrà a costare l’esperienza completa.

Dopo aver presentato durante la Gamescom il gameplay completo, oggi Konami ha svelato quando uscirà eFootball e quali saranno, nel dettaglio, i contenuti disponibili già nel day-one.

L’appuntamento è fissato per il 30 settembre ed è quindi davvero dietro l’angolo. L’uscita è attesa nella stessa data su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. L’unica modalità inclusa gratis, nel pacchetto di lancio, saranno le amichevoli offline oppure online, tutto il resto arriverà in seguito – in accordo con la sincerità di Konami che aveva parlato di un lancio in stile demo.

Le squadre incluse in eFootball gratis al lancio saranno:

Juventus

Arsenal

Barcellona

Bayern Monaco

Corinthias

Flamengo

Manchester United

River Plate

San Paolo

Gli stadi inclusi gratis al lancio saranno:

Allianz Stadium

Camp Nou

Emirates Stadium

Old Trafford

eFootball Stadium

È stato già confermato che fin dal lancio sarà possibile giocare online con matchmaking cross-gen, che consentirà di fare amichevoli anche tra PS4 o Xbox di generazioni diverse (ma nella stessa famiglia di console).

Ci saranno novità poi in autunno, quando arriverà il primo aggiornamento maggiore gratis. Quest’ultimo includerà nuove modalità e anche Creative Teams, che ricalcherà MyClub e vi permetterà, come FUT in FIFA, di costruire la vostra squadra dei sogni.

Come anticipato da Konami, questo aggiornamento includerà le seguenti modalità:

Creative Teams

Metti sotto contratto i calciatori e gli allenatori che meglio si adattano alla tua formazione ideale e alle tue tattiche di gioco, poi allenali e rafforzali per prepararli a competere con giocatori di tutto il mondo. In eFootball™ 2022 i giocatori saranno in grado di puntare agli acquisti che più desiderano, rendendo più accessibile la creazione della propria squadra.

Scegli un Team Base tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficale per utilizzare il loro stemma, kit e stadio, prima di formare la squadra dei tuoi sogni.

Nuove modalità Match

eFootball™ Creative League – una lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori e diventare i migliori del mondo. Guadagna punti per essere promosso al livello successivo della lega e ottieni ricompense in base alle tue prestazioni in ognuno dei 10 round dei match.

– una lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori e diventare i migliori del mondo. Guadagna punti per essere promosso al livello successivo della lega e ottieni ricompense in base alle tue prestazioni in ognuno dei 10 round dei match. Tour Event – gioca contro l’IA in eventi Tour e guadagna premi accumulando Event Points

– gioca contro l’IA in eventi Tour e guadagna premi accumulando Event Points Challenge Event – gioca contro altri giocatori online e completa gli obiettivi assegnati per ottenere ricompense.

– gioca contro altri giocatori online e completa gli obiettivi assegnati per ottenere ricompense. Online Quick Match – gioca match online casuali contro altri giocatori utilizzando uno tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficiale. Disponibile anche attraverso il nuovo matchmaking cross-platform (solo PC e console)

– gioca match online casuali contro altri giocatori utilizzando uno tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficiale. Disponibile anche attraverso il nuovo matchmaking cross-platform (solo PC e console) Online Match Lobby – crea una match room online e invita altri giocatori per partite 1vs1.

Konami ha anche anticipato come saranno distinte le tipologie dei giocatori, con delle vere e proprie carte che richiamano proprio quelle di FUT. Le nuove tipologie si distingueranno in:

Standard – calciatori valutati sulla base delle loro performance durante la stagione in corso, possono essere messi sotto contratto con eFootball™ Coins (Chance Deal) o GP (Nominating Contracts)

– calciatori valutati sulla base delle loro performance durante la stagione in corso, possono essere messi sotto contratto con eFootball™ Coins (Chance Deal) o GP (Nominating Contracts) Trending – calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane durante le quali sono stati protagonisti di performance impressionanti, possono essere messi sotto contratto con Nominating Contracts

– calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane durante le quali sono stati protagonisti di performance impressionanti, possono essere messi sotto contratto con Nominating Contracts Featured – calciatori direttamente selezionati dal giocatore che possono essere messi sotto contratto con eFootball™ Coins (Chance Deal) o eFootball™ Points (Nominating Contract)

– calciatori direttamente selezionati dal giocatore che possono essere messi sotto contratto con eFootball™ Coins (Chance Deal) o eFootball™ Points (Nominating Contract) Legendary – calciatori valutati sulla base di una specifica stagione notevole, possono essere messi sotto contratto con eFootball™ Coins (Chance Deal) o eFootball™ Points (Nominating Contract)

– calciatori valutati sulla base di una specifica stagione notevole, possono essere messi sotto contratto con eFootball™ Coins (Chance Deal) o eFootball™ Points (Nominating Contract) Esistono tre valute di gioco in eFootball™: eFootball™ Coins (valuta premium), GP (guadagnati giocando) e eFootball™ Points (guadagnati giocando).

Arriveranno, infine, negli aggiornamenti futuri le possibilità di usare la Edit Mode per personalizzare completamente team, kit e giocatori della vostra squadra preferita – anche in questo caso senza costi aggiuntivi.

Tra le novità previste per il futuro ma in lavorazione:

Supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi per PlayStation®5

Advanced ball trapping

Power Pass, Power Shot e altri tiri speciali

Supporto ai controller per dispositivi mobile

Matchmaking cross-platform completo (PC, console e mobile).