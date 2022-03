Ecco come il il volto di Ellie ha “raccontato” la storia dei The Last of Us

La storia di The Last of Us è una di quelle che sconvolgono i giocatori, ed ovviamente i loro protagonisti come Ellie.

La co-protagonista del primo episodio della serie di Naughty Dog è diventata l’assoluta protagonista del secondo atto, con un cambio di rotta davvero deciso.

Ellie è un personaggio molto profondo, e le sue scelte nel finale della sua storia sono ancora più interessanti dopo l’analisi di uno psicologo.

Una vita che è stata inevitabilmente influenzata anche dalle persone con cui ha avuto a che fare. Come Tess, i cui insegnamenti sono stati fondamentali.

Nel corso dei due The Last of Us abbiamo avuto modo di vedere l’evoluzione di Ellie negli anni, non solo dal punto di vista fisico ma anche caratteriale.

La ragazza ne ha vissute decisamente tante, e qualcuno si è accorto di come lei stessa abbia contribuito a raccontare l’esperienza narrativa dei due videogiochi.

Osservando Ellie negli anni si può notare come il suo volto sia profondamente cambiato, con un’espressività che riflette l’andamento della sua vita (e della storia del gioco).

Ecco come è cambiata Ellie negli anni:

Da sinistra a destra, nell’immagine qui sopra potete vedere Ellie in vari momenti della sua vita. Se avete giocato i due The Last of Us potete quasi vedere negli occhi della ragazza le svolte più importanti della trama.

Dall’innocenza della gioventù fino a una maggiore consapevolezza, e tristezza, dell’età adulta e del momento più tragico di The Last of Us Part II.

Una vita segnata da una serie di scelte molto discutibili, dettate dal desiderio di vendetta. A questo proposito c’è un dialogo, tagliato dalla versione finale, che avrebbe cambiato tutto il senso della storia.

C’è un dettaglio, invece, nascosto nel secondo capitolo che è legato al compleanno di Ellie. L’avevate notato?

Ellie è un personaggio che deve molto al confronto con la sua antagonista, Abby. La quale doveva essere molto diversa, all’inizio.