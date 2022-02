The Last of Us 2, questa battuta tagliata di Tommy avrebbe cambiato tutto

The Last of Us Part II è un videogioco che, al di là delle impressioni che ognuno può avere, ha rappresentato un cambio di ritmo per quanto riguarda la narrativa nei videogiochi.

Il titolo di Naughty Dog ha lasciato un segno nel mercato videoludico, anche per i personaggi che muovono le fila della storia.

In primis Joel, protagonista del primo capitolo e figura altrettanto importante, ma per motivi diversi, anche del sequel. Un personaggio che abbiamo amato, anche nei suoi momenti più duri.

E poi Ellie ed Abby, le due protagoniste assolute di The Last of Us Part II, per cui i fan si sono divisi sin dal primo giorno.

Chi ha giocato The Last of Us Part II sa che Joel è un personaggio fondamentale, perché il suo destino è il motore delle vicende e della sanguinosa storia di Ellie.

Per la notizia che vi vogliamo riportare siamo costretti a fare spoiler sulla trama.

Quindi, se siete rimasti solamente al primo capitolo della saga Naughty Dog, vi consigliamo di abbondonare questa pagina.

Bene, per chi è rimasto, sappiate che Neil Druckmann ha svelato cosa ne avrebbe pensato Joel della vendetta di Ellie, se solo fosse sopravvissuto per vederla.

E, in aggiunta, c’è una battuta di Tommy, tagliata dalla versione finale, che avrebbe inevitabilmente cambiato il corso della storia.

Nel podcast Beyond di IGN US, Neil Druckmann è stato intervistato a ruota libera (trovate il video qui sopra) su tanti aspetti di The Last of Us Part II, ed ha svelato anche la linea di dialogo di cui sopra.

La quale, stando alle parole del director, doveva essere detta da Tommy ad Ellie, mentre i due rielaborano il lutto per la morte di Joel:

«Quello che Tommy stava cercando di dire ad Ellie all’inizio è che “Joel non avrebbe fatto questo”. Per quella scena, avevamo una linea che abbiamo finito per tagliare, dove Tommy parlava di quanto Joel non ha mai provato a trovare quel soldato che ordinò la morte di Sarah. Non era fatto per quel tipo di cose. Una cosa del genere non gli sarebbe mai passata per la testa, ed ora tu stai provando a fare questa cosa che lui non avrebbe mai fatto.»

Un cambio di rotta sconvolgente, senza dubbio, che avrebbe messo Ellie sotto una luce ancora più oscura. Un personaggio dalle azioni molto comprensibili, in ogni caso, come ha spiegato di recente uno psicologo.

A proposito di cambiamenti, anche Abby sarebbe dovuta essere molto diversa nel gioco: ecco il design originale, e il suo ruolo.