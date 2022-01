The Last of Us Part II, la scena finale di Ellie spiegata da uno psicologo

Quella di The Last of Us Part II è una storia che difficilmente ci dimenticheremo, soprattutto i fan di Naughty Dog.

Il secondo capitolo della storia di Naugthy Dog è stato a dir poco dirompente nel mercato videoludico, e ancora oggi se ne parla con una certa frequenza.

Ancora oggi i giocatori trovano i segreti più impossibili, come un dettaglio nascosto che rimanda addirittura al compleanno di Ellie.

Personaggio che, come sapete, occupa metà del racconto di The Last of Us Part II, e alcuni si sono espressi più in favore di Abby, in un eterno scontro.

Tutta la storia ruota intorno al conflitto tra Abby ed Ellie, un tema centrale per queste due donne accecate dalla vendetta, per un motivo o per un altro.

Il finale del gioco le vede scontrarsi per l’ultima volta, in una sequenza brutale ed esplicita come il titolo non è mai stato fino a quel momento.

La scena di combattimento in riva al mare di The Last of Us Part II, e la conseguente reazione di Ellie alla fine della scazzotata con Abby, sono immagini molto forti.

E anche plausibili, stando a quanto emerso dal commento di uno psicologo, che è stato riportato di recente su Reddit.

L’analisi a video, che trovate qui sopra, esplora le motivazioni che portano Ellie a fare quello che fa. Per i meno esperti, ecco la nostra traduzione di un commento al video:

«Ha perso il controllo, il vero controllo, su Abby due volte. La prima quando Joel è stato ucciso, e poi quando Abby ha quasi massacrato Ellie e Dina nella cantina. Ellie non poteva fermarla. Ellie si è fatta strada combattendo attraverso Seattle, obliterato la sua bussola morale, e combattuto brutalmente con Abby lei stessa. Ed Abby ha comunque vinto. Ellie e Dina sono sopravvissute perché Abby gliel’ha permesso. Lev ha aiutato Abby a trovare la sua strada risparmiandole, ma non è quello che Ellie ha provato. L’esperienza di Ellie è stata quella di avere Abby ancora una volta il controllo su di lei e sulla vita della sua amata.»

Una interpretazione ottima di questa reazione della protagonista del gioco, non trovate? Una ricerca per i dettagli clamorosa, che ha permesso anche a qualcuno di scoprire uno spoiler in bella vista.

Mentre un luogo apparso nel gioco sta per sparire dalla realtà, una cosa molto malinconica che ci fa dispiacere.