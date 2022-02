Ellie non ha dimenticato gli insegnamenti di Tess in The Last of Us

Naughty Dog ci ha abituato ad una cura dei dettagli davvero importante nei The Last of Us, soprattutto per i personaggi più importanti come Ellie.

La protagonista del secondo capitolo della saga è stata cresciuta non solo da Joel, ma anche da una serie di personaggi comprimari.

Joel ha fatto tanto per Ellie nella sua vita, ma da personaggio complesso qual è non è assolutamente perfetto. Se non vi è piaciuto il suo comportamento potete lamentarvi… con chi l’ha creato.

Di recente, invece, abbiamo scoperto un dettaglio molto curioso su Ellie che, finora, era rimasto nascosto. Non vi cambierà la vita, ma è interessante saperlo.

Nel primo The Last of Us, Joel ed Ellie hanno la compagnia di Tess. La socia del contrabbandiere è uno dei primi personaggi a fungere da comprimari per la coppia protagonista, ma non per questo non è incisiva.

Nelle ore in cui è presente nella storia, Tess svolge un ruolo molto importante, anche perché consente di sapere molti dettagli per quanto riguarda il mondo creato da Naughty Dog.

In una sequenza del gioco Tess racconta ad Ellie uno dei modi con cui l’esercito ha cercato di tamponare la pandemia globale, ovvero un bombardamento a tappeto.

Viene descritto come un metodo efficace, almeno all’inizio, ma che ovviamente ha fatto vittime tra persone sane ed infette in maniera indistinta.

Questo racconto deve essere rimasto molto impresso alla giovane comprimaria di The Last of Us, perché nel capitolo successivo lo condivide anche con la sua amata Dina:

Come potete vedere dal video qui sopra, un confronto prontemente pubblicato su Reddit, Ellie non ha decisamente dimenticato gli insegnamenti di Tess della sua gioventù.

Voi avevate fatto caso a questo riferimento, durante la vostra partita di The Last of Us Part II? E questo, invece, relativo al compleanno della protagonista?

Riguardo al personaggio, di recente uno psicologo ha anche analizzato le scelte che Ellie fa durante il finale dell’amatissimo gioco PlayStation.

Ma TLOU II è meglio con Abby o con Ellie? I fan hanno detto la loro in un infuocatissimo sondaggio.