Due nuovi giochi gratis su Xbox questo weekend

Anche per questo weekend Microsoft ha rinnovato l’iniziativa Free Play Days, grazie alla quale gli utenti Xbox possono ottenere giochi gratis usufruibili durante il fine settimana.

La promozione è riservata esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate e si tratta di uno dei tanti bonus riservati per gli iscritti ai loro servizi.

Lo scorso fine settimana i giochi proposti sono stati Override 2 e Monster Truck Championship, ed anche per questo weekend Xbox ha pensato bene di proporre nuovi titoli per passare il fine settimana in compagnia della propria console.

Per gli amanti dei giochi gratuiti, prima di svelarvi ufficialmente quali sono i titoli giocabili senza costi aggiuntivi, vi ricordiamo che su Xbox Game Pass sono stati aggiunti ieri 3 nuovi giochi, tra cui c’è anche FIFA 21.

Di seguito vi elencheremo dunque quali giochi gratis Xbox sono stati scelti per i Free Play Days di questa settimana:

Peaky Blinders: Mastermind

Hunting Simulator 2

Entrambi i prodotti saranno usufruibili senza costi aggiuntivi da oggi fino al 9 maggio, vale a dire fino a quando non inizierà la prossima settimana.

Con l’occasione, sia Peaky Blinders Mastermind che Hunting Simulator 2 hanno ricevuto dei vantaggiosi sconti su Xbox Store, così da permettere a chiunque volesse conservarli nel proprio catalogo di acquistarli ad un prezzo speciale.

Peaky Blinders: Mastermind è un’avventura strategica realizzata da FuturLab tratta dall’omonima serie tv di Netflix, ambientata prima degli eventi della prima stagione.

Tratto da una storia vera, vi permetterà di seguire le gesta di Tommy, che salirà velocemente tra i ranghi della famiglia Shelby dopo aver scoperto un complotto per fermare la gang.

Nella nostra recensione vi abbiamo inoltre raccontato che Peaky Blinders: Mastermind è «uno strategico che punta gran parte del suo fascino sulle meccaniche legate al tempo e alla coordinazione tra i vari personaggi, citazionista fino all’osso dello show da cui trae ispirazioni».

Hunting Simulator 2 è invece un gioco, come intuibile facilmente dal nome, studiato indicativamente per tutti gli appassionati della caccia.

In questo titolo, uscito il 25 giugno dello scorso anno, i giocatori potranno esplorare ambienti naturali mozzafiato, scegliere le migliori armi ed attrezzi ufficiali e portare il proprio cane alla ricerca di diverse specie.

Avrete infatti a disposizione non solo molte ore di sfida, ma oltre 33 differenti specie di animali a cui potrete dare la caccia.

Per poter scaricare fin da subito questi titoli, potete accedere direttamente alla sezione Eventi di giornate di gioco gratuito cliccando qui o cercando i titoli in promozione dalla vostra console.

Segnaliamo che sono inoltre ancora disponibili le offerte settimanali su Xbox Store, con sconti fino al 90% su tanti giochi Series X e Xbox One.

