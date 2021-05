Microsoft: “PlayStation è la vera rivale di Xbox” (e si parla di un’esclusiva)

Il processo che vede alla sbarra Epic ed Apple continua a fare emergere curiosità realmente interessanti provenienti dall’industry dei videogiochi.

Con PS5, Xbox Series X|S e Switch sugli scaffali dei negozi, è più che ovvio che le varie compagnie abbiano i loro proverbiali assi nella manica.

Dopo alcuni documenti apparsi online che hanno fatto luce su alcune curiosità legate anche al mondo Nintendo, sembra che le sorprese non siano finite qui.

Nel corso della deposizione di Microsoft durante il processo, la Casa di Redmond ha fatto il punto su alcuni meccanismi chiave del mercato, facendo accenno anche a un’esclusiva temporale Xbox, ossia lo sparatutto S.T.A.L.K.E.R. 2.

Come riportato da Tom Warren di The Verge, la co-CEO di Xbox Lori Wright ha spiegato che il “competitor numero uno” di Xbox è poco sorprendentemente PlayStation, seguita a debita distanza da Nintendo e la sua Switch.

"Does Microsoft ever earn a profit on the sale of an Xbox console?" No says Wright. "If Microsoft sells consoles at a loss, why does it keep selling consoles?" Wright responds that the biz model is for a consumer end-to-end experience, and "hardware is critical" for that.

