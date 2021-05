Microsoft non ha mai guadagnato nulla dalle vendite di Xbox

Attraverso il processo che coinvolge la diatriba legale tra Epic Games e Apple stiamo avendo l’opportunità di imparare diverse curiosità sull’industria videoludica, legate in particolare anche al mondo Xbox, per le cui console Microsoft ha svelato di non avere mai avuto profitti.

Le console di casa Microsoft, incluse le nuove Xbox Series X e Xbox Series S, sembra infatti siano sempre state vendute in perdita e che, conseguentemente, la casa di Redmond non ha mai realmente guadagnato nulla dalle vendite hardware.

Precedentemente, era emerso che Xbox aveva anche provato a prevedere quando sarebbero uscite le esclusive Switch, come Breath of the Wild 2, sbagliando però clamorosamente la finestra di lancio.

La co-CEO di Xbox aveva colto l’occasione per ribadire come loro considerino PlayStation come l’unica vera rivale, non reputando Nintendo o Apple come tali.

Sempre a Lori Wright, la vice presidente di Xbox business development, secondo quanto riportato da Protocol, è stato chiesto dall’avvocato di Epic Games quanto margine di guadagno abbia mai avuto Microsoft dalle vendite di console.

La secca e breve risposta di Lori Wright, probabilmente, ha sorpreso molte persone:

Pressata ulteriormente sull’argomento, ha anche confermato che nella loro storia non hanno mai avuto profitti dalla vendita di un dispositivo Xbox: significa che anche il primo modello e Xbox 360, secondo le sue dichiarazioni, sono sempre stati venduti in perdita.

Anche l’analista Daniel Ahmad ha commentato le parole della co-CEO di Xbox, non rimanendone però particolarmente sorpreso.

Sostiene infatti che tendenzialmente le console vengono inizialmente vendute sempre in perdita, contando poi di recuperare l’investimento tramite vendite di giochi, servizi e percentuali degli altri sviluppatori che vendono giochi e DLC.

Ribadisce inoltre che, in questo momento, sia Xbox Series X che PS5 vengono vendute senza poterci guadagnare nulla, ma che presto riusciranno a poter generare profitti.

Hardware being unprofitable certainly played a bigger role in the late 90's and early 2000's (oh and PS3 era lol).

Both the PS5 and Series X/S are being sold at a loss right now, but will become profitable down the line most likely.

Nintendo is somewhat of an outlier.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 5, 2021