Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono Assassin’s Creed e FIFA 21

Anche questa settimana sono state rinnovate le Promozioni Gold su Xbox Series X|S, le consuete offerte settimanali che permettono di ottenere tanti titoli provenienti dal catalogo Xbox Store a prezzi imperdibili.

Tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold. includendo conseguentemente anche gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, potranno accedere a queste offerte esclusive con sconti fino al 90% su molti giochi.

Questa settimana vogliamo segnalare in particolare le offerte su molti titoli della serie Assassin’s Creed, già proposte la scorsa settimana ma che dopo le offerte dei precedenti giorni si allargano ed includono altri capitoli.

Tra le promozioni è stato incluso anche Assassin’s Creed Valhalla, grazie ad un bundle che include un altro open world realizzato da Ubisoft ed apprezzato dai suoi utenti: Immortals Fenyx Rising.

Gli abbonati a Xbox Live Gold potranno infatti ottenere entrambi i giochi in un unico pacchetto con uno sconto di 50€ sul prezzo finale.

Sconti fino al 90% su Xbox Store.

Segnaliamo anche l’offerta vantaggiosa dedicata a FIFA 21 Ultimate Edition, l’edizione definitiva del gioco calcistico di EA, disponibile con uno sconto del 65%.

L’offerta invece sicuramente più elevata è quella riguardante Sniper Elite 3 Ultimate Edition, offerta con un incredibile 90% di sconto, che portano il prezzo finale di poco inferiore ai 5 euro di spesa.

Di seguito vi proponiamo una nostra selezione delle nuove Promozioni Gold disponibili da ora:

Potete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store cliccando qui o, in alternativa, controllando voi stessi l’apposita sezione presente sulle vostre console.

Come al solito, queste offerte dureranno da oggi fino al prossimo martedì: significa che avete tempo fino all’11 maggio per poter approfittare di queste occasioni.

Dopo questa data, le Promozioni Gold si rinnoveranno con ulteriori offerte imperdibili per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

FIFA 21 e Red Dead Online sono stati scontati in occasione del loro imminente arrivo su Xbox Game Pass, ma si tratta dell’occasione giusta per fare in modo che questi titoli rimangano vostri per sempre.

A proposito di Xbox Game Pass, non dimenticatevi di dare un’occhiata ai titoli che lasceranno il catalogo nei prossimi giorni e di recuperarli: ci sono anche grandi titoli.