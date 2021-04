Due giochi gratis su Xbox questo weekend

Microsoft ha annunciato di aver rinnovato ancora una volta l’iniziativa Free Play Days, che permette di ottenere giochi gratis su Xbox durante il fine settimana.

Come di consueto, questa promozione è disponibile unicamente per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, trattandosi di uno dei tanti bonus che la compagnia riserva agli iscritti al proprio servizio.

Le proposte di questo fine settimana sono disponibili a partire da adesso e giocabili senza costi aggiuntivi fino al 2 maggio.

Di seguito vi elenchiamo dunque le novità scaricabili gratuitamente questo weekend:

Override 2: Super Mech League

Monster Truck Championship

Gli abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold potranno già avviare il download di questi titoli ed iniziare a divertirsi da subito.

Override 2: Super Mech League è un picchiaduro con robot giganti, all’interno del quale dovrete mettervi alla prova nelle omonime leghe mech.

Potrete scegliere non solo tra scontri 1 vs 1 e 2 vs 2, ma anche variare con diversi tipi di giochi e modalità, come Xenoswarm, King of the Hill e tanto altro ancora.

Monster Truck Championship, il titolo uscito ad Autunno 2020 su Xbox One, vi permetterà invece di divertirvi alla guida dei grandi camion con un’esperienza di guida avvincente.

Free Play Days: Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members can jump in and play Override 2: Super Mech League and Monster Truck Championship for free this weekend. Details here: https://t.co/ovZokU4UPi — Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2021

Si tratta dunque di un nuovo weekend all’insegna delle quattro ruote, dato che anche nel precedente fine settimana è stato reso disponibile un gioco di corsa.

In questa autentica simulazione di monster truck sarà unicamente la vostra abilità a determinare la vittoria: con 25 arene, 3 leghe e ben 16 camion personalizzabili potrete divertirvi e provare a diventare i campioni assoluti.

Se siete alla ricerca di altri titolli da giocare senza costi aggiuntivi sulla vostra Xbox, non dimenticatevi di controllare i giochi gratis che saranno resi disponibili a maggio con l’iniziativa Games With Gold.

I primi due saranno resi disponibili già dal primo giorno del mese e sostituiranno i giochi disponibili fino ad oggi: avete dunque ancora poche ore per poterli riscattare.