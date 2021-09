Il Dualsense di PS5 diventa giallorosso con la skin AS Roma

Pronti per la nuova stagione calcistica? I giocatori, specialmente i romanisti, si possono preparare con una skin per il Dualsense a tema.

Giusto in tempo per recuperare FIFA 22 ed iniziare la nuova stagione su PlayStation 5, e portare l’AS Roma al successo.

Una società che, per altro, da tempo sta investendo nel mondo dell’eSport creando il proprio team di videogiocatori.

E se volete prepararvi anche voi a dare il meglio nel prossimo episodio della serie Electronic Arts, di recente vi abbiamo raccontato una partita completa tra giocatori professionisti.

La società AS Roma ha messo in vendita da oggi una speciale skin per il Dualsense di PS5, ovviamente con i loghi ed i colori della squadra.

La comunicazione è arrivata tramite il profilo Twitter ufficiale, ed è possibile acquistare la skin tramite il negozio online ufficiale.

La skin per Dualsense è in silicone ed aderisce perfettamente al controller. Il tutto per offrire una copertura ottimale e dare una maggiore presa e controllo anche nei momenti più concitati.

Come detto l’estetica è ovviamente ispirata ai colori ed alla maglia ufficiale, ed oltre alla copertura in silicone c’è uno sticker con il logo da attaccare sul touch pad.

La skin costa €16, non sappiamo se si tratta di una edizione limitata o se sarà per molto tempo acquistabile dal sito.

Nel dubbio, se siete fan della maggica, vi consigliamo di non perdere troppo tempo e fare vostra la skin per il Dualsense prima che vada a ruba.

Per gli appassionati di FIFA 22, invece, vi ricordiamo che giocando all’edizione attuale del titolo potete riscattare dei bonus esclusivi.

Nella nostra anteprima, invece, trovate tutto quello che dovete sapere su FIFA 22.

Ma, attenzione, FIFA 22 ed eFootball PES non saranno affatto gli unici videogiochi di calcio in arrivo durante l’autunno, ci sono nuovi contendenti al trono.