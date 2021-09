PS5, fan trasforma il DualSense nel primo DualShock (ed è subito 1997)

I videogiocatori cresciuti a pane e PlayStation non potranno che ricordare con piacere il look di PS1, caratterizzato dalle sue tipiche tonalità grigie, presenti anche nel primissimo DualShock.

Di tempo da lancio della prima console ne è passato parecchio, e adesso è arrivato il turno di PS5 e DualSense, accompagnato da feature nettamente avanzate rispetto alla periferica lanciata nel 1997.

Se entrambi i controller possono vantare un’estetica riconoscibile al primo sguardo, lo stesso si può dire anche per la versione di DualSense a tema McDonals’s, seppur per motivi ben diversi (e non proprio positivi).

Le differenze tra una generazione e l’altra si riflettono anche sul budget dedicato ai giochi, che «crescerà esponenzialmente» secondo quanto affermato da Shawn Layden, ex boss di PlayStation.

Un fan in preda alla nostalgia ha deciso di rendere omaggio al primo DualShock riportandone il look sul controller di PS5, e il risultato è davvero splendido.

Lo schema di colori della periferica di PS1 è stato debitamente riprodotto su DualSense, con un tonalità di grigio estremamente simile, se non del tutto identica, all’originale.

Discorso analogo per i tasti, adesso molto fedeli a quelli del primo DualShock, che donano al controller un look “classico” a tutti gli effetti, che non mancherà di far felici i fan della prima ora (via GameRant):

I tasti direzionali, pur rispettando inevitabilmente la forma di quelli della periferica più recente, sono stati immaginati per apparire quanto più possibile simili agli originali, ancora una volta con il classico grigio.

Stesso discorso per i grilletti adattivi, ora dello stesso colore di quelli del primo DualShock, e i due analogici. La tipica luce blu di DualSense è rimasta, ma non stona affatto con l’aspetto generale del controller.

Si tratta di un’immagine che farà felici i fan più “anziani” cresciuti con un DualShock in mano, che certamente gradirebbero la commercializzazione di una colorazione simile.

Non è la prima volta che l’iconico controller ispira creazioni del genere o veri e propri omaggi: l’ultimo, relativo alle seconda versione della periferica, è un gioiello a tutti gli effetti.

Se i restyling digitali vi interessano fino a un certo punto e preferite mettere mano al controller per introdurre degli upgrade, sappiate che c’è chi ha inserito ben due nuovi tasti.

Restando in ambito PlayStation, non dimenticate di segnare sul calendario la data del 9 settembre, giorno dell’appuntamento con PlayStation Showcase, che promette di avere in serbo grandi cose.