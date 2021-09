Dopo UFL e GOALS, l’erede spirituale di un classico arriva nel 2022

La Gamescom 2021 ha dato spazio a UFL e GOALS, due nuovi titoli calcistici in grado di suscitare l’interesse degli appassionati, ma è bene tenere presente anche Sociable Soccer 2022.

Mentre l’attesa per FIFA 22 sta quasi per giungere al termine, non va dimenticato che c’è ancora una buona fetta di community affezionata ai giochi sportivi prettamente arcade, come nel caso del titolo sviluppato da Tower Studios.

Se il franchise di EA attira tutta la vostra attenzione, non perdevi il nuovo gameplay di un’intera partita tra pro player, che vi farà attendere il 1 ottobre con ulteriore impazienza.

Per quanto riguarda i due prodotti menzionati in apertura, la nostra Stefania Sperandio gli ha già dedicato una puntuale disamina e ha colto l’occasione per spiegare come, in un modo o nell’altro, siano ancora legati a FIFA (in particolare a FUT).

Sociable Soccer è stato sviluppato da Jon Hare, creatore di Sensible Soccer, uno dei franchise calcistici più popolari degli anni ’90 con un’ultima uscita datata 2007.

Contraddistintasi per un approccio rigorosamente arcade, con il passare degli anni la serie ha ceduto il posto alla nuova versione Sociable, che già dal nome rimanda al suo glorioso passato.

Dopo un lungo periodo di permanenza su Apple Arcade, l’edizione 2022 rappresenterà il punto di svolta che consentirà al gioco di sbarcare su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X (via VGC).

La data da segnare sul calendario è quella del 17 aprile 2022, e il merito di questo ottimo risultato è da attribuire al publisher Kiss, specializzato in titoli indie.

Darryl Still, CEO di Kiss, ha garantito che «tutte le versioni arriveranno allo stesso momento» anche se attualmente gli sforzi degli sviluppatori sono incentrati principalmente su quella per PC.

Si tratta di un’uscita da non perdere non solo per gli appassionati di Sensible Soccer, ma per tutti gli amanti dei titoli calcistici anni ’90.

Ma è chiaro che non tutti i giocatori gradiscono un approccio del genere: se anche voi la pensate come loro e siete in cerca di titoli moderni, sappiate che la data di lancio di eFootball è già stata svelata.

Trattandosi di un titolo free-to-play, non è del tutto sorprendente che alcune feature non saranno presenti al lancio, ma arriveranno in un secondo momento.

Per quanto riguarda UFL, parliamo di un prodotto analogo: anche in questo caso è stato confermato che il gioco sarà free-to-play ed arriverà su «tutte le principali console».