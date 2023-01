Dopo la morte della voce di Batman, il Joker ha deciso di ritirarsi

Batman è uno degli eroi più popolari di tutti i tempi, sebbene dopo la serie Arkham il personaggio è stato un po’ escluso dal mondo dei videogiochi.

Vero anche che da poco abbiamo potuto esplorare nuovamente una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), ma nulla più.

Senza contare che il prossimo gioco della Suicide Squad – presentato durante gli ultimi The Game Awards – ha mostrato anche un’apparizione speciale di Batman, con un omaggio molto speciale.

Lo scorso novembre, infatti, Kevin Conroy, doppiatore storico di Batman, è venuto a mancare all’età di 66 anni dopo aver reso iconico Bruce Wayne e il suo alter ego. A quanto pare, dopo la morte del leggendario artista e interprete di Batman, Mark Hamill – altra voce storica del personaggio del Joker – ha lasciato intendere che non doppierà mai più il Clown Principe del Crimine.

Per chi non lo sapesse, Mark Hamill ha debuttato come voce del Joker nel 1992 e da allora è apparso in numerose serie animate, film e videogiochi come, appunto, la serie Batman Arkham.

Come riportato anche da Gamereactor, dopo la tragica scomparsa del doppiatore di Batman Kevin Conroy, Hamill dubita fortemente di tornare a vestire i panni del cattivo più famoso di Gotham.

In un’intervista a Empire Magazine ha dichiarato: «Mi chiamavano e mi dicevano: ‘Vogliono che tu faccia il Joker’, e la mia unica domanda era: ‘Kevin è Batman?‘. Se mi dicevano di sì, rispondevo: ‘Ci sto’.»

E ancora: «Eravamo come partner. Eravamo come Stanlio e Ollio. Senza Kevin, sembra che non ci sia più alcun Batman per me». È triste, naturalmente, ma perfettamente comprensibile che Hamill abbia deciso di allontanarsi dal mondo DC dopo la morte del suo storico collega.

I fan dell’Uomo Pipistrello non hanno in ogni caso gettato la spugna, visto che a quanto pare sono alcuni appassionati hanno immaginato un nuovo gioco nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Ma non solo: se vi manca il Cavaliere Oscuro e volete rivivere una delle sue più grandi avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

Infine, il team Camouflaj è al lavoro su un tripla-A, il quale dovrebbe essere un ambizioso nuovo gioco di Batman ma in Realtà Virtuale.