Batman, sbuca il gioco cancellato di Monolith

Batman è apparso più volte nel mondo dei videogiochi, specie con la serie di Batman: Arkham Asylum.

Se mesi fa abbiamo potuto esplorare una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (che trovate su Amazon), i fan vorrebbero vestire nuovamente i panni del Crociato di Gotham in un gioco a lui dedicato.

Advertisement

Certo, il gioco della Suicide Squad ha visto anche l’apparizione speciale di Batman, ma il flop ne ha impedito il ritorno trionfale che tutti speravano.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, sono emersi un paio di video e alcune immagini del gioco di Batman cancellato e sviluppato da Monolith.

Con il nome in codice di Project Apollo, questo materiale mostra un gioco che aveva molto potenziale.

Da quello che sappiamo, Warner Bros. ha deciso di cancellare questo gioco di Batman perché voleva una sola serie di giochi dedicata al Cavaliere Oscuro, ossia la saga di Arkham.

Monolith ha quindi trasformato questo gioco di Batman in un gioco de Il Signore degli Anelli, che è diventato L'Ombra di Mordor.

Difatti, il gioco di Batman cancellato avrebbe avuto lo stesso sistema Nemesis che abbiamo visto nel titolo ambientato nella Terra di Mezzo.

La cosa interessante è che Monolith voleva aggiungere la Batmobile al suo gioco ben prima di Rocksteady. Quindi, i giocatori avrebbero potuto attraversare Gotham City oscillando con il rampino o guidando l'auto.

In breve, Monolith sapeva cosa stava facendo. Inoltre, a differenza di Batman: Arkham Knight, il gioco non avrebbe avuto lunghe scene di battaglia con la Batmobile.

Lo stile di combattimento sarebbe però stato simile a quello dei giochi Arkham, quindi sicuramente molto interessante.

Dal momento che Suicide Squad: Kill the Justice League ha finito per essere una delusione, è comprensibile che i fan siano dispiaciuti per la cancellazione del progetto di Monolith.

Vero anche che Batman: Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell'universo dei videogiochi, secondo i bat-fan.

Ad ogni modo, se vi manca il Cavaliere Oscuro e volete rivivere una delle sue più celebri avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.